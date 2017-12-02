Если вы знакомы с эзотерическими практиками, то наверняка знаете, что человек – не просто проекция физического тела, но еще и совокупность 7 тонких тел. Предлагаем вспомнить функции каждого энергетического плана реализации!





Астрология сознания – 7 тел человека

• Физическое тело

Служит инструментом в руках души, позволяя человеку реализовать свои желания, выполнять предназначение на физическом плане, получив необходимый жизненный опыт. Помогает душе существовать в условиях определенной планеты, максимально естественно приспосабливаясь к окружающей среде.

• Эфирное тело

Отражает энергетический потенциал человека, обеспечивает физический тонус, является проводником жизненных сил. На тонком плане с филигранной точностью повторяет контуры физического тела, копирует структуру всех внутренних органов. Если мы заболеваем, эфирное тело отражает эту картину, поэтому «ясновидящие» легко считывают искажение в энергетической матрице, могут воздействовать на наше самочувствие, внося необходимые коррективы в потоки застоявшейся энергии. Существуют практики, которые позволяют выйти из оболочки физического тела в его эфирную проекцию, сохраняя полную осознанность. Умирает энергетическое тело на 9 день после смерти физического.

• Астральное тело

Этот план вмещает энергию эмоций и страстей человека, которые можно изобразить разноцветными сгустками в нашей ауре – от светлых жизнерадостных тонов (позитивные эмоции любви и благодарности) до темных и плотных сгустков (страхи, ненависть, злоба). Так же на этом плане могут проявляться образы из сновидений, здесь создаются эгрегоры, различные фольклорные и мистические существа из нашего воображения. Вот почему опасно пребывать в длительной депрессии или тоске – негатив ослабляют тело человека, привлекая в ауру различных «паразитов» или даже «энергетических вампиров». Астральный план исчезает на 40 день после смерти.

• Ментальное тело

Без этого тела невозможно представить процесс познания и саморефлексии, оно включает в свою структуру энергию мыслей, убеждений и человеческих знаний. Обычно хорошо проявлено у людей интеллектуальных профессий – инженеров, ученых, философов. Представляет собой яркий поток желтого света, выходящий из области головы. Чем больше мы размышляем, тем шире становится ментальное тело, тем отчетливее мыслеобразы на тонком плане. Увы, легко загрязняется негативными переживаниями, страхами и навязчивыми состояниями. Погибает на 90 день после физической смерти.

• Каузальное тело

На этом плане спрятана причина всех поступков и жизненных представлений человека, память о прошлых жизненных воплощениях. Его часто называют кармическим, потому что он бессмертен и переходит вместе с душой из одной реинкарнации в другую. Каузальное тело занимается воспитанием человеческой души, может контролировать наши эмоции, поступки и мысли, влиять на важные жизненные решения. Если человек ошибается – оно принимает меры по перевоспитанию и осознанию ситуации сообразно с программой высших духовных сил.

• Будхическое тело

Простым языком – это духовное начало человека, наша душа. Именно на этом плане приходит осознание истинных ценностей, переживание высоких чувств (любовь, экстаз, чувство красоты, сопереживания), а также духовное прозрение. Будхическое тело общается с человеком посредством интуиции и других неосознаваемых механизмов психики, когда мы пребываем во сне или в медитации. Оно содержит настоящую цель нашей реализации на физическом плане, вмещает в себя задачи, для которых мы решили воплотиться, что-то вроде внутреннего компаса. И, конечно, душа бессмертна.

• Кетерное тело

Венец всего – дух человека, который объединяет все 7 тел воедино, внешне напоминая золотое яйцо-шкатулку. У людей с высокой энергетикой может выходить больше 3-х метров за пределы тела. Задача – охранять ауру человека от внешних влияний, помочь душе реализовать обязательства, которые она взяла перед духовными силами. В самом центре энергетического яйца проходит поток, который обеспечивает физическое тело необходимой ему энергией, информацией и жизненной программой через позвоночник и чакры. Этот же поток соединяет человека с Высшим Разумом (космической энергией), корректируя жизнь, помогая и подталкивая нас действовать в нужном направлении.

Как видим, человек – больше, чем просто набор клеток и атомов. Это целый мир, который нужно уметь содержать в чистоте, красоте и гармонии.

Текст: Flytothesky.ru