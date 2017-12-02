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Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
03.12.2017 11:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
1. Школьники на занятиях йогой в Ахмадабаде, Индия.
2. Скалолаз на ледяной стене в городе Либерец, Чешская Республика.
3. Пятилетний Натан Кабрал стоит на потрескавшейся земле водохранилища Бокейрао, Кампина-Гранди, Бразилия.
4. Палестинский мужчина на лошади, пляж в городе Газа.
5. Вулкан Этна во время извержения, Сицилия, Италия.
6. Французская модель Эмелин Дюхото и её коллекция из 1679 игрушечных коров, которую она собирала более семи лет.
7. Индуистские священники в пещере за вечерней молитвой на берегу реки Ганг, Индия.
8. Красные ибисы возле мангрового болота в устье реки Калькойн на побережье бразильского штата Амапа.
9. Водитель в винтажном авто и крабы, переходящие дорогу в Плайя-Гирон, Куба.
10. Пятилетняя самка-альбинос орангутанга. Центральный Калимантан, Индонезия.
11. Собака кормит четырех новорожденных тигрят и щенка, заповедник Жунчэн, Китай.
12. Занятия йогой во время солнцестояния на Таймс-сквер, Нью-Йорк.
13. Гимнастка на батуте в Пти-Пале, Париж.
14. Полная Луна над Храмом Посейдона, мыс Сунион, Греция.
15. Самолет British Airways летит рядом с радугой на пути в аэропорт Хитроу в Лондоне.
16. Светлячки, ищущие партнеров в брачный период, город Нанакамильпа, Мексика.
17. Редчайший белый лось, Гуннарског, Швеция.
18. Два оленя в тумане на рассвете, лондонский Ричмонд-Парк.
19. Пассажирский самолет на фоне полной луны заходит на посадку в аэропорт Хитроу в Лондоне.
20. Военный пес Мали после получения медали Марии Дикин (высшая награда для животных) со своим хозяином, Великобритания.
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1. Школьники на занятиях йогой в Ахмадабаде, Индия. 2. Скалолаз на ледяной стене в городе Либерец, Чешская Республика. 3. Пятилетний Натан Кабрал стоит на...
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