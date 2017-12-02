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Каким был 2017: лучшие фото уходящего года

03.12.2017 11:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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1. Школьники на занятиях йогой в Ахмадабаде, Индия.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Amit Dave/Reuters

2. Скалолаз на ледяной стене в городе Либерец, Чешская Республика.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
David W Cerny/Reuters

3. Пятилетний Натан Кабрал стоит на потрескавшейся земле водохранилища Бокейрао, Кампина-Гранди, Бразилия.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Ueslei Marcelino/Reuters

4. Палестинский мужчина на лошади, пляж в городе Газа.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Mohammed Salem/Reuters

5. Вулкан Этна во время извержения, Сицилия, Италия.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Antonio Parrinello/Reuters

6. Французская модель Эмелин Дюхото и её коллекция из 1679 игрушечных коров, которую она собирала более семи лет.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Charles Platiau/Reuters

7. Индуистские священники в пещере за вечерней молитвой на берегу реки Ганг, Индия.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Danish Siddiqui/Reuters

8. Красные ибисы возле мангрового болота в устье реки Калькойн на побережье бразильского штата Амапа.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Ricardo Moraes/Reuters

9. Водитель в винтажном авто и крабы, переходящие дорогу в Плайя-Гирон, Куба.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Alexandre Meneghini/Reuters

10. Пятилетняя самка-альбинос орангутанга. Центральный Калимантан, Индонезия.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
BOSF/Indrayana/Reuters

11. Собака кормит четырех новорожденных тигрят и щенка, заповедник Жунчэн, Китай.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Stringer/Reuters

12. Занятия йогой во время солнцестояния на Таймс-сквер, Нью-Йорк.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Lucas Jackson/Reuters

13. Гимнастка на батуте в Пти-Пале, Париж.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Jean Paul Pelissier/Reuters

14. Полная Луна над Храмом Посейдона, мыс Сунион, Греция.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Costas Baltas/Reuters

15. Самолет British Airways летит рядом с радугой на пути в аэропорт Хитроу в Лондоне.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Kevin Coombs/Reuters

16. Светлячки, ищущие партнеров в брачный период, город Нанакамильпа, Мексика.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Edgard Garrido/Reuters

17. Редчайший белый лось, Гуннарског, Швеция.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
TT News Agency/Tommy Pedersen/Reuters

18. Два оленя в тумане на рассвете, лондонский Ричмонд-Парк.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Toby Melville/Reuters

19. Пассажирский самолет на фоне полной луны заходит на посадку в аэропорт Хитроу в Лондоне.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Toby Melville/Reuters

20. Военный пес Мали после получения медали Марии Дикин (высшая награда для животных) со своим хозяином, Великобритания.

Каким был 2017: лучшие фото уходящего года
Peter Nicholls/Reuters

Текст: Flytothesky.ruКаким был 2017: лучшие фото уходящего года

 
 
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1. Школьники на занятиях йогой в Ахмадабаде, Индия. 2. Скалолаз на ледяной стене в городе Либерец, Чешская Республика. 3. Пятилетний Натан Кабрал стоит на...

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