25 прописных истин, которые мы понимаем с запозданием

Почему некоторые жизненные уроки и прописные истины доходят до нас с запозданием, ведь их понимание так многое бы изменило в нашей жизни 10 или 20 лет назад. Скольких ошибок и неудач удалось бы избежать, и сколько нервных клеток можно было бы сберечь. Вот эти 25 моментов, которые по факту оказываются абсолютной правдой.





1. Битва – это здорово. Не смейте произносить: «Я больше этого не вынесу». Вместо этого скажите: «Вперед, к победе!»

2. Не смейте жаловаться. Это самая неразумная трата вашего времени. Или вы как-то решаете ситуацию, или молчите.

3. Проводите максимум времени с любимыми людьми. Если такого круга у вас нет, создайте его. Большинство людей, заглядывающих в вашу жизнь, – всего лишь временные визитёры. Ближайшие друзья и семья остаются навсегда.

4. Не заводите отношения, если не чувствуете любви. Вам вроде бы нравится этот человек, и вы малодушничаете: «Можно, конечно, попробовать». Идея отвратительна. Вы или любите кого-то, или не любите. Нельзя себя обманывать. Это нечестно по отношению ко всем.

5. Помните о спорте и физических нагрузках. Здоровый организм — самый ценный ваш актив. Если вы не в состоянии «построить» себе крепкое тело, как вы можете построить что-нибудь еще в своей жизни?

6. Ведите личный дневник. Представьте себе, это не только детское занятие. Оно помогает вам лучше и чётче мыслить. «Какой из меня писатель?», – возразите вы. А сколько сообщений и писем вы ежедневно отправляете? Все люди становятся немного писателями.

7. Испытывайте благодарность и озвучивайте её. «Благодарю за проведенное со мной время». «Спасибо, что выслушали». «Я так признателен, что вы со мною рядом».

8. Не берите в голову мнение окружающих. Вы реально считаете, что это безумно важно именно для вашей жизни?

9. Рискуйте. Отбросьте все страхи и сделайте то, что очень давно хотели.

10. Выбирайте область деятельности, а не должность. Если вы стремитесь к профессионализму, на это уйдет не один год. А если вы станете постоянно перепрыгивать из одной отрасли в другую, вам это не удастся. Выберите одну интересную вам отрасль и начинайте с самого низа. В результате вы обязательно придете к своей идеальной должности.

11. Подавайте пример. Если создалась ситуация, когда все таращатся друг на друга в растерянности, считайте, что пробил ваш час. Вы станете лидером, когда сами решитесь на этот шаг. Обряда посвящения в лидеры нет. Это только ваше личное решение.

12. Деньги не столь важны, как вы думаете. Тренируйте себя в этом направлении, чтобы не стать чрезмерно зависимым от них.

13. Помните про дружелюбие и вежливость. Не оскорбляйте и не унижайте людей, считая, что вы умнее, лучше и выше остальных.

14. Ежедневно впитывайте новую информацию и постоянно тренируйте мозг. Анализируйте свои ошибки и будьте открыты ко всему, что может дать вам знания.

15. Научитесь останавливаться и отдыхать до того, как вы упадете от усталости. Даже если вы обожаете свою работу, вам все равно нужны перерывы.

16. Не осуждайте. Если люди делают свой выбор, отличный от вашего, это не свидетельство их глупости и недальновидности.

17. Будьте внимательны к окружающим. Мы все «запакованы» своими проблемами, но мир не вращается только вокруг нас.

18. Отдавайте и ничего взамен не ожидайте. Делайте это исключительно ради счастья и радости именно отдавать и делиться.

19. Ну нужно усиленно ждать одного решающего и поворотного момента. Фактически все моменты в жизни могут быть решающими и поворотными.

20. Получайте удовольствие от мелочей и маленьких, но приятных моментов. Мы все почему-то ухитряемся их игнорировать и обходить своим вниманием.

21. Не относитесь к самому себе слишком серьезно. Мы все напоминаем кучу вечно движущихся муравьев, пытающихся что-то всем доказать. Расслабьтесь!

22. Не обвиняйте других людей. И не берите вину на себя, играя роль жертвы.

23. Создавайте хоть что-нибудь. Музыку, рассказ, обучающие таблицы – все, что угодно. Возможно, это очень пригодится человечеству в будущем, ну или хотя бы понадобится вашим близким людям.

24. Никогда не застревайте в прошлом надолго. Оглядываться назад полезно только с одной целью: делать выводы и извлекать уроки.

25. Действуйте. Не сидите сложа руки. Без действия не бывает результата.

Текст: Flytothesky.ru