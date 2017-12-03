А сейчас предлагаем вам немного отдохнуть и сыграть с нами в одну игру. Нет-нет, ничего общего с фильмом «Пила» вас не ждет, но находить ответы по подсказке придется. Мы загадали несколько фильмов. Вам нужно узнать их по ключевому предмету. Справились? Тогда поскорее делитесь постом с друзьями, чтобы проверить их кинематографическую смекалку!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угадайте фильмы по отдельным предметам! Слабо? А сейчас предлагаем вам немного отдохнуть и сыграть с нами в одну игру. Нет-нет, ничего общего с фильмом «Пила» вас не ждет, но находить ответы по подсказке...