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Фото очень крупным планом: сможете ли вы угадать объект?

03.12.2017 18:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы готовы поспорить, что вам будет неимоверно сложно угадать объект, посмотрев на фото его части очень крупным планом. Это растение, неодушевленный предмет, овощ – или же ваш мозг вводит вас в заблуждение и пытается играть с вами в игры на визуальное восприятие? Попробуйте все же найти правильный ответ, хотя это может оказаться реальным вызовом для вас. Сколько объектов вы угадали правильно? В любом случае, удачи!Фото очень крупным планом: сможете ли вы угадать объект?

 
 
 
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