Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

Это мечта каждого коллекционера или просто счастливчика – найти очень ценный предмет в магазине секонд-хенда или на барахолке. Что ж некоторым людям действительно реально везёт!

1. Линогравюра с подписью Пабло Пикассо





В 2013 году житель Огайо Зак Бодиш продал свою старую линогравюру в благотворительный магазин за 14 долларов, посчитав, что особой ценности она не имеет. В результате это оказалось работой Пикассо, которая была продана за 7 тысяч долларов.

2. Редкая тибетская статуэтка





Эта редкая вещь 16 века, а точнее статуэтка богини Зеленая Тара, попала на барахолку в Западном Суссексе (Англия) летом прошлого года и была куплена за 30 долларов. Анонимный покупатель подозревал, что она стоит гораздо больше, но не ожидал, что на аукционе её заберут за 19 тысяч долларов.

3. Старая пластинка





В 2002 году фанат джазмена Уоррена Хилла нашел ацетатную пластинку на блошином рынке Манхэттена и купил её за 75 центов. Пластинка оказалась редким экземпляром записей группы Velvet Underground и была впоследствии продана в 2006 году на eBay за 25 тысяч долларов.

4. Китайская чаша 18 века





В прошлом году коллекционер-любитель увидел красивую китайскую чашу в благотворительном магазине в Сомерсете (Англия). Он заплатил за неё всего 2,5 доллара. Позже чаша была оценена в 6100 долларов, а в декабре прошлого года счастливый покупатель продал её на аукционе за более внушительную сумму в 26 тысяч долларов.

5. Венецианская живопись 17 века





В 2007 году скромной немецкой студентке невероятно повезло: она нашла картину 17 века, написанную масляными красками, на берлинском блошином рынке и забрала её у продавца всего за 215 долларов. Картина «Подготовка к бегству в Египет» ученика Карло Сарачени в конечном итоге была продана за 27 630 долларов на аукционе в Гамбурге.

6. Картина Ильи Болотовского





В 2012 году Бет Фибэк, художница из Северной Каролины, отправилась в местный магазин секонд-хенда, чтобы купить себе дешевые холсты, и приобрела пару картин маслом за 10 долларов, которые она намеревалась зарисовать. К счастью, до того, как она приступила к этому действию, её друг опознал работу художника-абстракциониста Ильи Болотовского. Бет выставила картину на аукцион Сотбис и выручила 34 тысячи долларов.

7. Свитер Винса Ломбарди





В 2014 году Шон и Рикки МакЭвой из Эшвилла (Северная Каролина) заплатили 58 долларов за винтажную толстовку в секонд-хенде. Вскоре после этого пара посмотрела документальный фильм о легендарном тренере НФЛ Винсе Ломбарди и заметила на нем такой же свитер. В результате через год супруги МакЭвой продали этот раритет на аукционе за 43020 долларов.

8. Гравюра Альбрехта Дюрера





В прошлом году один коллекционер наткнулся на гравюру 16-го века Альбрехта Дюрера на блошином рынке в Сарребурге (Франция) и купил её за пару евро. Гравюра «Мария, увенчанная ангелом», которая стоит безумных денег, пропала из галереи в Штутгарте во время Второй мировой войны. Коллекционер был честен и безвозмездно вернул шедевр Дюрера на его законное место.

9. Фламандская живопись 17 века





В 2010 году 81-летний житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, купил картину в местном секонд-хенде всего за 3 доллара. Невестка покупателя показала эту картину эксперту из телешоу «Антикварные гастроли». Трёхдолларовое приобретение оказалось фламандским шедевром 17-го века, и оно было продано в 2012 году на аукционе за 190 тысяч долларов.

10. Ожерелье Александра Колдера





В 2005 году Норма Айфилл, жительница Филадельфии, случайно увидела это интересное ожерелье на блошином рынке в Нью-Йорке и купила его всего за 15 долларов. Три года спустя она посетила выставку Александра Колдера и поняла, что ее дешевое ожерелье было одним из утерянных произведений мастера. В 2013 году оно было продано на аукцион Кристис за 267750 долларов.

11. Картина Джона Констебла





В 2012 году Роберту Дарвеллу, дизайнеру из Лондона, отец подарил маленький пейзажик, который он за пару лет до этого купил за 37 долларов. Роберт отдал картину специалистам, и она оказалась работой Джона Констебла стоимостью 308 тысяч долларов.

12. Копия Декларации Независимости 1823 года





В 2006 году житель города Нэшвилл Майкл Спаркс наткнулся на старый свернутый документ в благотворительном магазине и купил его за 2,5 доллара. Когда Спаркс развернул документ, он не мог поверить своим глазам – это была копия Декларации независимости США 1823 года, которую он впоследствии продал за 477650 долларов.

Текст: Flytothesky.ru