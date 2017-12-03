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Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

03.12.2017 20:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это мечта каждого коллекционера или просто счастливчика – найти очень ценный предмет в магазине секонд-хенда или на барахолке. Что ж некоторым людям действительно реально везёт!

1. Линогравюра с подписью Пабло Пикассо

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2013 году житель Огайо Зак Бодиш продал свою старую линогравюру в благотворительный магазин за 14 долларов, посчитав, что особой ценности она не имеет. В результате это оказалось работой Пикассо, которая была продана за 7 тысяч долларов.

2. Редкая тибетская статуэтка

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

Эта редкая вещь 16 века, а точнее статуэтка богини Зеленая Тара, попала на барахолку в Западном Суссексе (Англия) летом прошлого года и была куплена за 30 долларов. Анонимный покупатель подозревал, что она стоит гораздо больше, но не ожидал, что на аукционе её заберут за 19 тысяч долларов.

3. Старая пластинка

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2002 году фанат джазмена Уоррена Хилла нашел ацетатную пластинку на блошином рынке Манхэттена и купил её за 75 центов. Пластинка оказалась редким экземпляром записей группы Velvet Underground и была впоследствии продана в 2006 году на eBay за 25 тысяч долларов.

4. Китайская чаша 18 века

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В прошлом году коллекционер-любитель увидел красивую китайскую чашу в благотворительном магазине в Сомерсете (Англия). Он заплатил за неё всего 2,5 доллара. Позже чаша была оценена в 6100 долларов, а в декабре прошлого года счастливый покупатель продал её на аукционе за более внушительную сумму в 26 тысяч долларов.

5. Венецианская живопись 17 века

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2007 году скромной немецкой студентке невероятно повезло: она нашла картину 17 века, написанную масляными красками, на берлинском блошином рынке и забрала её у продавца всего за 215 долларов. Картина «Подготовка к бегству в Египет» ученика Карло Сарачени в конечном итоге была продана за 27 630 долларов на аукционе в Гамбурге.

6. Картина Ильи Болотовского

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2012 году Бет Фибэк, художница из Северной Каролины, отправилась в местный магазин секонд-хенда, чтобы купить себе дешевые холсты, и приобрела пару картин маслом за 10 долларов, которые она намеревалась зарисовать. К счастью, до того, как она приступила к этому действию, её друг опознал работу художника-абстракциониста Ильи Болотовского. Бет выставила картину на аукцион Сотбис и выручила 34 тысячи долларов.

7. Свитер Винса Ломбарди

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2014 году Шон и Рикки МакЭвой из Эшвилла (Северная Каролина) заплатили 58 долларов за винтажную толстовку в секонд-хенде. Вскоре после этого пара посмотрела документальный фильм о легендарном тренере НФЛ Винсе Ломбарди и заметила на нем такой же свитер. В результате через год супруги МакЭвой продали этот раритет на аукционе за 43020 долларов.

8. Гравюра Альбрехта Дюрера

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В прошлом году один коллекционер наткнулся на гравюру 16-го века Альбрехта Дюрера на блошином рынке в Сарребурге (Франция) и купил её за пару евро. Гравюра «Мария, увенчанная ангелом», которая стоит безумных денег, пропала из галереи в Штутгарте во время Второй мировой войны. Коллекционер был честен и безвозмездно вернул шедевр Дюрера на его законное место.

9. Фламандская живопись 17 века

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2010 году 81-летний житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, купил картину в местном секонд-хенде всего за 3 доллара. Невестка покупателя показала эту картину эксперту из телешоу «Антикварные гастроли». Трёхдолларовое приобретение оказалось фламандским шедевром 17-го века, и оно было продано в 2012 году на аукционе за 190 тысяч долларов.

10. Ожерелье Александра Колдера

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2005 году Норма Айфилл, жительница Филадельфии, случайно увидела это интересное ожерелье на блошином рынке в Нью-Йорке и купила его всего за 15 долларов. Три года спустя она посетила выставку Александра Колдера и поняла, что ее дешевое ожерелье было одним из утерянных произведений мастера. В 2013 году оно было продано на аукцион Кристис за 267750 долларов.

11. Картина Джона Констебла

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2012 году Роберту Дарвеллу, дизайнеру из Лондона, отец подарил маленький пейзажик, который он за пару лет до этого купил за 37 долларов. Роберт отдал картину специалистам, и она оказалась работой Джона Констебла стоимостью 308 тысяч долларов.

12. Копия Декларации Независимости 1823 года

Ценные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

В 2006 году житель города Нэшвилл Майкл Спаркс наткнулся на старый свернутый документ в благотворительном магазине и купил его за 2,5 доллара. Когда Спаркс развернул документ, он не мог поверить своим глазам – это была копия Декларации независимости США 1823 года, которую он впоследствии продал за 477650 долларов.

Текст: Flytothesky.ruЦенные артефакты, случайно приобретенные на блошиных рынках

 
 
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