﻿ Какой сегодня праздник: 4 декабря 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 4 декабря 2017 года

04.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Знаете ли вы, что 4 декабря 1922 года родился Жерар Филип, знаменитый французский актер, исполнивший главную роль в фильме "Фанфан-тюльпан". О том, чем еще ознаменовано 4 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 4 декабря

В 1674 году французскими иезуитами был основан город Чикаго.

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Четвертого декабря также отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, а в России — День информатики.

Кто родился 4 декабря

4 декабря в православном календаре

Православные 4 декабря 2017 отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Именины

В этот день именины у Александра.

4 декабря в народном календаре

В этот день начинались и Введенские ярмарки — главным товаром были сани.

В этот день мороз и снег считались хорошими знаками: это означало, что будущим летом будет хороший урожай хлеба. "Сильная зима — готовь закрома", — говорил народ. Если же в этот день было пасмурно и тепло, то на плодородный год не рассчитывали. Также считалось, если в этот день будет стоять мороз, то и все рождественские дни будут холодными.

 
 
Ссылка на источник 183
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 338-м в григорианском календаре, до Нового года остается 27 дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика