Какой сегодня праздник: 4 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 4 декабря 1922 года родился Жерар Филип, знаменитый французский актер, исполнивший главную роль в фильме "Фанфан-тюльпан". О том, чем еще ознаменовано 4 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 4 декабря

В 1674 году французскими иезуитами был основан город Чикаго.

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

Четвертого декабря также отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, а в России — День информатики.

Кто родился 4 декабря

4 декабря в православном календаре

Православные 4 декабря 2017 отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Именины

В этот день именины у Александра.

4 декабря в народном календаре

В этот день начинались и Введенские ярмарки — главным товаром были сани.

В этот день мороз и снег считались хорошими знаками: это означало, что будущим летом будет хороший урожай хлеба. "Сильная зима — готовь закрома", — говорил народ. Если же в этот день было пасмурно и тепло, то на плодородный год не рассчитывали. Также считалось, если в этот день будет стоять мороз, то и все рождественские дни будут холодными.