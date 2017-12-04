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Какой сегодня праздник: 4 декабря 2017 года
04.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 4 декабря 1922 года родился Жерар Филип, знаменитый французский актер, исполнивший главную роль в фильме "Фанфан-тюльпан". О том, чем еще ознаменовано 4 декабря — в обзоре Sputnik.
Что произошло 4 декабря
В 1674 году французскими иезуитами был основан город Чикаго.
В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.
Четвертого декабря также отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, а в России — День информатики.
Кто родился 4 декабря
4 декабря в православном календаре
Православные 4 декабря 2017 отмечают праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Именины
В этот день именины у Александра.
4 декабря в народном календаре
В этот день начинались и Введенские ярмарки — главным товаром были сани.
В этот день мороз и снег считались хорошими знаками: это означало, что будущим летом будет хороший урожай хлеба. "Сильная зима — готовь закрома", — говорил народ. Если же в этот день было пасмурно и тепло, то на плодородный год не рассчитывали. Также считалось, если в этот день будет стоять мороз, то и все рождественские дни будут холодными.
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Этот день является 338-м в григорианском календаре, до Нового года остается 27 дней.
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