6 проверенных способов произвести прекрасное первое впечатление

Существуют определенные правила, которых стоит придерживаться, если вы хотите произвести на кого-то очень хорошее впечатление. Гипотетически люди знают, что для этого нужно делать: как вести себя, что говорить, и как выглядеть. Однако между эффектом первого впечатления и умением это впечатление затем удержать и закрепить существует огромная разница. Если мы хотим, чтобы нас всегда окружали преданные и надежные друзья, коллеги и близкие, нам нужно понять и применить на практике то, что называют «управлением произведенным впечатлением». Вот несколько советов по этому искусству, и поверьте – правильно используя их на практике, вы сможете впечатлять окружающих и даже оказывать на них заметное влияние.





1. Помните о языке своего тела

Мы непрерывно находимся в процессе взаимодействия друг с другом, независимо от того, говорим мы что-нибудь или нет. Мы всегда шлем различные вербальные и невербальные сообщения: начиная от слов, тона голоса и заканчивая движениями своего тела, такими как, например, позы и выражения лица. Процесс получения и оправления сообщений происходит всегда, везде и постоянно, потому никогда не забывайте о своих жестах и мимике.

2. Проявляйте уважение к окружающим

Уважение – это отношение, которое в буквальном смысле слова способно творить чудеса. Неуважение же автоматически возвращается бумерангом, и это очень легко заметить в реальной жизни, буквально на каждом шагу. Из-за неуважения можно лишиться работы. Неуважение в отношениях приводит к их разрыву, и этот список можно продолжить. Помните: уважительное отношение является фундаментом строения под названием «управление произведенным впечатлением».

3. Будьте непринужденным и восприимчивым

Несмотря на все текущие мировые проблемы, мы живем, пожалуй, в наиболее информативном веке за всю историю человечества. Технологии открыли врата знаний и образования, и на нас хлынул поток всевозможных данных. Различные исследования неоднократно демонстрировали связь между образованием и эгалитарными взглядами (от концепции эгалитаризма – всеобщего равенства), потому старайтесь во всех ситуациях быть честным, справедливым, уравновешенным и зрелым человеком. Слушайте, что вам говорят другие, даже если их взгляды и не соответствуют вашим. Вместо того чтобы насмехаться над чьей-то идеей, лучше внимательно выслушайте этого человека и постарайтесь его понять.

4. Выработайте позитивное мышление

Мы живем в беспокойные времена, но помимо конфликтов и экологических проблем в мире происходит также и много всего хорошего. Почему же СМИ молчат и не рассказывают об этом? Потому что люди склонны обращать больше внимания на негативные новости, чем не на позитивные. С точки зрения масс медиа: больше зрителей = большие рейтинги = больше рекламы = больше прибыли. Эта формула до безумия проста. Поэтому не спешите забиваться в кроличью норку негатива, а поищите вокруг себя позитив, и вы его обязательно найдете.

5. Держите слово

Всегда оставайтесь верны своему слову, если только не происходит что-то из ряда вон выходящее, именуемое форс-мажором. В нашем обществе всегда благосклонно относились к тем людям, которые говорят, что думают, и думают, что говорят, и дела которых звучат громче слов. Не опаздывайте на встречи. Всегда отдавайте долги. Не произносите обманчивых обещаний. Поступайте правильно, даже если это приносит неудобства и ради этого приходится чем-то жертвовать. Кстати, вы тоже можете требовать то же самое от других.

6. Заявляйте о себе

У многих есть что сказать и чем поделиться, но они, по какой-то причине, этого не делают. Мир так и не узнает о ваших талантах (а они у вас однозначно есть!), если вы не заявите о себе и не станете активно взаимодействовать с другими людьми. Хуже того, робких и застенчивых часто просто игнорируют по той простой причине, что об их способностях и сильных сторонах никто ничего не знает, а они слишком стесняются быть заметными, предпочитая оставаться в тени. Выходите на свет! И помните: пока вы остаетесь позитивным, вежливым и честным человеком, большинство людей будут слушать то, что вы хотите сказать!

Текст: Flytothesky.ru