10 принципов построения отношений сильными женщинами

Сильные женщины на самом деле знают, что означает независимость, а потому строят отношения на своих условиях, но делают это правильно. Если вы хотите строить их вместе, учитывайте следующие моменты, чтобы понимать, чего ожидать от своей сильной и самостоятельной избранницы.





1. Сильные женщины не ищут спасения в отношениях

Они с детства знают, что никто не придет их спасать, а значит, спасать себя нужно самостоятельно. Они никогда и ни на кого не рассчитывают, кроме себя самих. Они не рассматривают партнера как средство достижения цели, как способ стать более финансово и эмоционально стабильными или же вылечить себя от одиночества. У них нет никаких скрытых мотивов, а потому вам не надо зарабатывать миллионы и всячески ей угождать.

2. Они знают, чего хотят

Эти женщины понимают, что им нужно искать в своем партнере, поэтому они точно знают, чего хотят. Они не тратят впустую свою жизнь в токсичных отношениях и моментально уходят, когда начинают чувствовать дискомфорт.

3. Они рассматривают отношения как равноправное партнерство

Они не ищут партнера, чтобы получить от него что-либо, а скорее они ищут человека, чтобы повысить ценность своей жизни. Им нужен только тот, кто поможет им стать лучше, а не будет тащить на себе. Они знают о важности как отдавать, так и принимать отношения. Сильная женщина никогда не возьмет больше, чем она готова отдать.

4. Они знают, как справляться со своими эмоциями

Сильные женщины умеют «сортировать» свои чувства. Они эмоционально зрелые люди, и с ними легко вести диалог в случае возникновения разногласий. В отношениях с сильной женщиной все проблемные моменты рассматриваются на основе взаимоуважения и доверия. Они всегда выслушивают точку зрения своего партнера и не устраивают скандалы.

5. Сильные женщины не боятся конфликта

Они предпочитают поднимать наболевшие вопросы и решать их, а не закрывать глаза, ожидая, что конфликт как-нибудь сам по себе рассосётся. Они никогда не позволят своему гневу возобладать над ними и всегда сохраняют спокойствие и хладнокровие.

6. Они рассматривают отношения как работу в команде

Сильные женщины выбирают только тех, с кем в будущем можно строить стабильную жизнь. Они не желают, чтобы кто-то контролировал их и сами никого не контролируют. Сильной женщине нужен партнер, который будет расти вместе с ней; тот, кто будет рядом и всегда сможет подставить свое плечо.

7. У них сложно вызвать ревность

Доверие – это фундамент отношений для сильной женщины, но его нужно заслужить в течение определенного периода времени. Если она доверяет вам, то она не переживает из-за друзей, с которыми вы встречаетесь, или о том, куда вы идете после работы. Она не знает, что такое ревность, потому что уверена в себе и в вас.

8. Сильные женщины не ищут случайные связи

Сильной женщине не нужен временный партнер на момент жизненной бури – ей необходим человек, кто будет вместе с ней противостоять всем невзгодам на долгое время. Она ищет серьезные отношения, чтобы её избранник действительно смог стать для неё равноправной второй половиной.

9. Они избегают негатива

Не ожидайте, что сильная женщина будет терпеть что-то для неё неприятное в ваших отношениях. Её привлекает только позитивный, активный и энергичный партнер, с которым можно двигаться вверх, а не падать в грязь. Она знает, что цветы не могут расти без солнечного света, поэтому сильная женщина всегда бежит от темноты. Она будет решать проблемы вместе с вами, но не станет терпеть ваши постоянные жалобы и токсичное поведение.

10. У них есть свои цели и мечты

Сильной женщине не нужен партнер, который будет её содержать и показывать направление в жизни. Она знает, куда она идет, и как туда доберётся. Сильная женщина хочет, чтобы и у вас была своя собственная жизнь, а потому ищет себе в пару человека, у которого тоже есть четкие цели и понятный путь к ним. Быть в отношениях с сильной женщиной – это огромная привилегия, и её никогда нельзя воспринимать как нечто должное.

Текст: Flytothesky.ru