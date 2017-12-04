Дети как смысл жизни. Почему вредно жить ради детей?

Как часто родители предают свои мечты из любви к ребенку? Они добровольно отказываются от личной жизни и карьеры, жертвуют своими интересами, делая чадо центром вселенной, и ради чего? Никому не нужной благотворительности, которая мертвым грузом падает на шею детей, воспитывая в них уйму комплексов. Родители задвигают себя на задний план, не задумываясь, какой пример подают. Они не умеют ценить себя, обучая тому же детей, напрямую участвуя в их поломанных судьбах…





Посмотрите на эти семьи – зрелище печальное. В таких отношениях слишком много обид и неоправданных ожиданий, мама — постоянная жертва, ребенок задыхается от сверхзаботы. И как иначе, если на его воспитание потратили лучшие годы жизни, пусть отрабатывает «сыновний долг», точно так же жертвуя своим счастьем! Он вынужден принять правила игры, надеть на себя роль должника, поставив интересы родителей выше своих собственных.

Истории из жизни

Хороший пример неадекватности этой позиции можно найти, оглядевшись вокруг себя. Кто не видел семей, в которых родители клали свои жизни на алтарь воспитания, но получали совершенно обратный эффект? Одна моя соседка так мечтала вырастить вундеркинда, что просто перестаралась. Она водила ребенка по кружкам и репетиторам, копила на лучший университет, даже купила сыну отдельную квартиру в центре столицы. Вот только парень не выдержал такого давления и сломался, с головой уйдя в азартные игры и алкоголь. Он так никем и не стал, потому что не понял, чего на самом деле хочет от жизни и себя, потому что не смог оправдать материнских надежд. И кто тому причина?

Другой пример – еще одна знакомая, которая в 30 с лишним поняла, что не встретит принца, а значит, надо «родить для себя». Она вложила в дочку все силы, отказавшись от личной жизни, а когда ребенок вырос, потребовала от нее удвоенной компенсации. Опомнилась дочка в 38 лет, поняв, что в зрелом возрасте никогда не имела отношений, оставшись по воле матери без семьи, реализуя в жизни чужие мечты. Стоит ли говорить, какой несчастной и одинокой она себя почувствовала?

А есть и другие примеры, когда дети бунтуют против тотального контроля и планов родителей на свою жизнь. В таких семьях вообще рвут все связи с «предками», уезжают далеко-далеко и никогда не звонят. Самое печальное, что подобного безразличия можно было избежать, если бы родители вовремя опомнились и позволили детям быть другими, делать свои выборы, жить своей жизнью.

Почему не стоит делать ребенка смыслом жизни?

Потому что когда-нибудь он все равно вырастет и покинет лоно семьи, и что тогда у вас останется? Развивайтесь сами, прокачивайте навыки, ищите друзей, устраивайте личную жизнь. Муж в отличие от ребенка всегда будет рядом. Не надо добровольно превращать себя в мученицу, становиться заложником будущего своих отпрысков, дети должны получить свой собственный опыт. Помогайте встать на ноги, вкладывайте им в голову знания, какие сможете, оберегайте от невзгод, какие по силам. Но не запирайте их в клетке ради «безопасности», лучше поощряйте расти и двигаться навстречу приключениям. Только на воле они смогут полноценно раскрыть свои способности.

Вы и так делаете все, что в ваших силах, но у вас своя жизнь, а у детей – своя, запомните это и не перегибайте палку. Подумайте, что доставляет вам радость, кроме материнства? Творчество, работа, путешествия, духовные практики? Направляйте энергию на себя, заботьтесь о благополучии своей души, реализации своих талантов. Потому что нельзя любить окружающих, не научившись самоуважению. Это тот пример, который вы подаете детям. А еще глупо жить в дисфункциональных отношениях ради призрачного благополучия детей. Однажды они вырастут и поймут, как сильно их обманывали, а потом решат, что нет никакой любви, что жить с нелюбимым нормально и естественно. Разве такой жизни вы им желаете? Прекратите идти на никому не нужные жертвы. Отпустите детей, дайте им возможность дышать.

Лучшее, что вы можете сделать для них – стать самореализованным и счастливым, победителем по жизни, который ценит и любит себя. Такие даже в старости не бывают обузой, зато обязательно передают детям ген мудрости и любви к жизни.

Текст: Аридика Шарм | Flytothesky.ru