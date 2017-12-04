4 знака зодиака, которые больше всего боятся поражения

Каждый зодиакальный знак обладает определенными сильными качествами, которые помогают ему преодолеть страх, особенно когда он связан с неудачей и провалом. Поражение – это неизбежная часть жизни. Никто не идеален, и избежать проигрыша невозможно, ведь все мы делаем ошибки. Мало того, в некоторых ситуациях поражение может даже стать подарком судьбы и полезным уроком. Расслабьтесь. С неудачей приходит обучение, а с обучением приходит прогресс.





Тем не менее, некоторые знаки зодиака приходят в ужас при мысли о поражении, позволяя такой ситуации взять над ними контроль. Можно сказать, что они никогда не рассматривают проигрыш как вариант и дико его боятся. Проверьте себя, относитесь ли вы к таким людям.

1. Дева

Девы – всем известные перфекционисты, а потому неудачи выбивают у них почву из-под ног. Любой проект, занятие или задача должны быть выполнены без изъянов, идеально и в срок. Это убежденные трудоголики, и они не остановятся, пока не добьются нужного им результата. Жить с таким маниакальным стремлением к совершенству, видимо, совсем нелегко, а Девы в этом вопросе еще и неимоверно упрямы. Провал равнозначен концу света для этого знака, и он повергает его в глубочайшую депрессию.

2. Козерог

Козероги – мастера самоконтроля и дисциплины. Это человек, который никогда не отступит от своего распорядка дня, ни за что не пропустит тренировку и не поддастся соблазну съесть кусочек тортика, находясь на диете. Так поступают девять из десяти Козерогов. Поражение для них – почти личное оскорбление, поскольку для любого Козерога это означает, что он не был достаточно ответственным и упорным, чтобы справиться с ситуацией. Козероги стремятся к структурированному подходу ко всем своим действиям, что далеко не всегда срабатывает. Этому знаку нужно быть более объективным и сосредоточиться на позитиве.

3. Лев

Всеми Львами движет их непомерная гордость. Они, как правило, эгоистичны и очень любят себя, иногда даже чрезмерно. По правде говоря, уверенность в себе – это сила, а не слабость. Однако, если Лев терпит неудачу, это наносит удар по его эго и приводит к появлению проблем в жизни. Этот знак сильный и мужественный, но поражение является его самым мощным и доминирующим страхом. Львам нужно помнить, что любовь к себе – это не только самолюбование, но и принятие себя со всеми своими несовершенствами и недостатками.

4. Овен

Овен обожает конкуренцию. Он стремится быть первым во всем, что он делает, даже если это не конкурс и не соревнование. Он всегда в движении и не любит замедляться из-за препятствий на своем пути. Если Овен не получает свое, столь вожделенное первое место, то для него это грандиозное поражение, из-за которого он чуть ли не теряет смысл жизни. Овну следует помнить, что единственное реальное соревнование – это соревнование с самим собой в виде стремления к самосовершенствованию. А основной метод стать лучшим человеком – это принять свои недостатки и использовать их в качестве инструментов для «самолечения».

Текст: Flytothesky.ru