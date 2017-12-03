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Что нельзя говорить человеку в состоянии депрессии
04.12.2017 17:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Люди с депрессией ощущают себя в ловушке собственного мышления и страдают от отсутствия каких-либо эмоций и чувства безнадежности. Это даже хуже, чем грусть или уныние, поскольку состояние со временем становится полностью изнуряющим. Если вы страдаете как минимум пятью перечисленными симптомами в течение как хотя бы двух недель подряд, то вам следует очень насторожиться:
— Депрессивное настроение целый день, причем усиливающееся по утрам
Обратите внимание на то, что нельзя говорить человеку, страдающему депрессией, никогда и ни при каких обстоятельствах.
● А что это вы загрустили?
Прежде всего, эта фраза полностью отрицает душевное расстройство человека и заставляет его думать о том, что он преувеличивает ситуацию, а ощущение внутренней пустоты – всего лишь банальная грусть. На самом деле, депрессия – это химический дисбаланс в мозге, а никак не грусть и печаль. Такими словами вы внушаете человеку, что все это несерьезно. По сути, вы просто не понимаете его состояние. Грусть носит временный характер, а депрессия может быть постоянной, причем некоторые люди порой сражаются с ней всю жизнь.
● Все проблемы у вас в голове
Формально вы правы. Из-за химического дисбаланса в мозге, вызывающего депрессию, появляются симптомы, которые причиняют человеку реальные мучения. Да, это в его голове, и он с этим не справляется, а окружающие же видят только то, что на поверхности. Тем не менее, это самое настоящее психическое расстройство, и для человека в депрессии ваши слова будут звучать достаточно оскорбительно, а никак не ободряюще.
● Мыслите позитивно
Можно подумать, что человек с депрессией никогда не думал об этой гениальной идее! Никто не хочет пребывать в таком состоянии, но от человека уже это не зависит, и контролировать свою депрессию он нередко не в состоянии. Конечно, он может попробовать позитивное мышление, терапию, медитацию и т.д., но в его мироощущении ничего не изменится. Для лечения депрессии не существует единого подхода, и это не гарантия, что какое-либо из вышеупомянутых средств сработает. Вы должны понимать, что страдающие от депрессии уже, вероятно, пытались «быть на позитиве» каждый день, потому ваш совет им никак не поможет.
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Люди с депрессией ощущают себя в ловушке собственного мышления и страдают от отсутствия каких-либо эмоций и чувства безнадежности. Это даже хуже, чем грусть или...
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