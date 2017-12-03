Любовь бывает разной. Кто-то вступает в связь, в которой растворяется без остатка. Кто-то годами живет с тираном, боясь проявить силу и вернуть контроль над жизнью. Наконец, третьи застревают в обидах прошлого, превращаясь в холодных ледышек. Все описанные нами примеры объединяет одно – такие люди становятся заложниками собственных страхов, превращают любовь в тюремщика, искажают ее истинный смысл. В этой статье мы опишем 3 сценария привязанности, которые несут превратное представление о любви.





Узники любви: 3 сценария привязанности

1. «Американские горки»

В понимании многих людей любовь должна нести драматический накал переживаний, дарить массу противоречивых эмоций. Чтобы бурные ссоры сопровождались стонами в постели, чтобы она убегала, а он догонял и красиво падал на колени, чтобы сегодня было «люблю», а завтра «ненавижу». Такие карусели кажутся призраком настоящей страсти, именно за это мы любим романтическое кино. Но на деле «американские горки» в отношениях – символ отсутствия близости между партнерами, где мало настоящих чувств. Вместо попытки обсудить свои желания или страхи, оба партнера отмалчиваются и копят обиды, вместо спокойного обсуждения противоречий – прогибаются, а потом выстреливают накопленным негативом. Но зачем?

Этот стиль отношений сопровождается полным слиянием партнеров, когда человеку не позволяется быть другим, иметь иные вкусы, предпочтения, взгляды на жизнь. Пропагандируется одинаковость во всем, как будто двое разных людей не имеют права на уникальность, личное пространство и свободу выбора. «Он такой же, как и я, мы все делаем вместе, мы настоящие половинки!» И пока оба играют в эту игру – в отношениях царит идиллия. Но со временем психика пресыщается, требуя уединения, влюбленные ссорятся, разбегаются, восстанавливают границы – и снова идут мириться. Так повторяется по кругу, пока кто-то не повзрослеет и не поймет, что быть разными и уважать потребности половины естественно.

2. «Выйду только за принца!»

Еще один ложный сценарий любви включает в себя поиск партнера, который бы обладал противоположными по характеру качествами. Например, мужчина с этой установкой будет искать «девственницу», которая будет «проституткой» в постели, или мягкую по характеру «кошечку», что сможет сама решать свои проблемы. Сочетание несочетаемого, не находите? То же относится и к ожиданиям женщин, когда они ищут эмоционально чуткого и одновременно пробивного в деловом мире мужчину, чтобы он приносил мешки денег и сидел возле их юбки. Таких людей в реальности нет, а на меньшее они не согласны. Что происходит дальше?

Если копнуть глубже, мы обнаружим страх близких отношений, избегание возможной привязанности. Нужно основательно покопаться в себе, чтобы понять, почему человек поставил такую планку для противоположного пола, которой никто не может соответствовать? Чего он боится? Быть брошенным, повторить судьбу одного из родителей, нарваться на тирана, лишившись внутренней свободы, а может, просто не хочет никаких драм? Как это связано с его прошлым? Только ответив на эти вопросы, он сможет понять, какого человека хочет видеть рядом с собой.

3. «Жертвенная любовь»

В мировоззрении таких людей существует убежденность, будто любовь требует каких-то жертв, например, отказа от себя, прежних интересов, любимого хобби или круга друзей. Вступая в связь с партнером, они сознательно лишают себя прежних радостей – отказываются от карьерных достижений, реже выходят в свет, чаще болеют и вообще становятся блеклыми копиями себя прежних. Иногда для этих целей они специально подыскивают «тиранического» партнера, который сам будет их ограничивать.

Что лежит в основе такого поведения? Чаще всего – семейные программы или культурные традиции. Например: «Ты уже взрослая женщина, откажись от яркой одежды, надень паранджу, перестань краситься и совращать других мужчин». «Не бывает все и сразу. Либо семья, либо карьера!» «Вот выйдешь замуж – остепенишься, такова плата за любовь». Человек усваивает подобное послание и в дальнейшем выбирает то, чем будет жертвовать: насыщенная жизнь одиночки или любовь, которая лишит его собственного «я»? Стоит ли говорить, что оба варианта по отдельности не дадут почувствовать себя счастливым и самореализованным до конца. Подвох в том, что жертвы не нужны, можно иметь близкого человека, не теряя себя настоящего.

Если обнаружили в голове какой-то из описанных сценариев, не расстраивайтесь! Поищите в ближайшем окружении семейные союзы с позитивным примером совместимости, отношения которых повлияли на супругов самым лучшим образом. Поверьте, можно любить, приумножая свои возможности, открывая новые грани друг друга, сохраняя внутреннюю уникальность. Любить и оставаться лучшей версией себя.

Текст: Flytothesky.ru