10 полезных напоминалок для одиноких женщин

Самые лучшие отношения, которые мы когда-либо имеем, – это отношения с самими собой. Вот только об этой прописной истине приходится постоянно напоминать, чтобы повысить уверенность и чувство собственного достоинства. Храните эти напоминалки под рукой, чтобы не терять мотивацию – они позволят вам жить более полноценной жизнью.





1. Ваши отношения с самой собой – это лучшее, что вы когда-либо имели

Конечно, здорово иметь систему поддержки и чувствовать себя любимой и ценимой партнером. Но никакие отношения с другим человеком никогда не будут лучше и важнее тех отношений, которые у вас сложились с самой собой. Вы знаете себя лучше всех, и вы понимаете, что вам нужно, и чего вы заслуживаете.

2. Все остальные отношения зависят от ваших отношений с самой собой

Вы не сможете строить полноценные и счастливые отношения с окружающими, если плохо относитесь в первую очередь к себе. Люди это видят и чувствуют, и тоже станут относиться к вам соответственно. Фактически вы подаете им пример.

3. Путешествуйте побольше

Финансы и рабочие обязательства могут несколько помешать активным путешествиям, но это не значит, что вы не должны к этому стремиться. Изучайте новые места, местную культуру и традиции. Позвольте себе увидеть уголки нашей планеты за пределами своего привычного мирка.

4. Цените и укрепляйте женскую дружбу

Считается, что женщины не могут дружить друг с другом из-за конкуренции, но это, мягко говоря, неверно. Женщины умеют приходить на помощь и поддерживать, как никто другой. А еще очень полезна дружба с женщинами постарше, которые уже умудрены опытом и знаниями.

5. Тратьте время не на поиски партнера, а на понимание того, что важно для вас в отношениях

Когда вы отчаянно хотите найти себе партнера, вы рискуете ухватиться за первого встречного – а он может не соответствовать вашим индивидуальным потребностям. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите в отношениях, и на тех качествах, которые важны для вас. Когда у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите, вы обязательно найдете себе достойную пару.

6. Посмотрите в глаза своему одиночеству без страха

Боязнь быть без пары рождается от страха остаться наедине с самой собой. Если вы обнаружите, что паникуете от одиночества, пришло время разобраться с этим страхом. Не давайте ему контролировать вашу жизнь и диктовать вам условия.

7. Период до 30 лет – это фундамент для всей вашей дальнейшей жизни

Это то время, когда вы можете экспериментировать, изменить карьерный путь, стиль, прическу. Вы только сажаете семена, и у вас будет много времени, чтобы пожинать плоды. Подумайте о том, что делает вас счастливой. Замедляйтесь, дышите полной грудью и верьте, что вы можете создать собственное счастье в своей жизни.

8. Не спешите найти свою вторую половину – вы можете сделать неверный выбор

Когда вы стремглав «влетаете» в отношения, чтобы только не быть одной, вы рискуете наделать неимоверных глупостей. Поверьте, вы станете намного счастливее, если будете терпеливее и избирательнее. Своего человека вы точно не пропустите.

9. Активно знакомьтесь с людьми

Ходите на свидания, знакомьтесь, общайтесь – и не переживайте по поводу людских пересудов. Вы свободный человек и вольны делать, что пожелаете, а не оглядываться на ожидания общества от вас. А ваша активная социализация может помочь вам установить для себя те качества, которые вам нравятся в людях.

10. Не бойтесь быть наедине с собой

Выведите себя на ужин. Сходите с собой в кино. Когда вы делаете что-то самостоятельно, вы сможете больше сосредоточиться на опыте и ощущениях, чем на людях. Прежде всего, вы выясните, что заставляет вас чувствовать себя комфортно, чтобы делать это как можно чаще. И чем больше вы это делаете, тем счастливее становитесь.

Текст: Flytothesky.ru