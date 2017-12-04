Преданная фанатка «Игр престолов» делает фото с мест съемок по всему миру

Мы все знаем про армию поклонников «Игры престолов», которые устраивают тематические вечеринки, создают костюмы и организовывают туры в Вестерос. Популярный сериал снимался в Исландии, Северной Ирландии и Хорватии, и одна преданная его фанатка Андреа Дэвид решила отправиться во все эти места.





Но она не просто посещает места съемок, она совмещает их с кадрами из фильма. Посмотрите этот снимок из Хорватии, чтобы понять задумку Андреа:





Она очень пристально следит за деталями, чтобы найти самые знаковые места. Затем она распечатывает фотографию и отправляется в путешествие, чтобы посетить реальное место съемок.

На самом деле Андреа не ограничилась только «Игрой престолов», и она хочет расширить свое увлечение, чтобы охватить более 400 фильмов и сериалов. Все свои результаты она выкладывает у себя в Instagram и в своем блоге Film Tourismus.

Посмотрите на её работы:





Помните эту сцену из первого сезона? Неда Старка обезглавили в Форт-Маноэль на Мальте. Сейчас сюда можно попасть только присоединившись к специальному туру «Игры престолов».





А эта сцена из второго сезона. Башня Минчета в Дубровнике (Хорватия) или кинематографический город Кварт и Дом Бессмертных, куда Дейнерис отправилась спасать своих малышей-драконов.

Помните эту сцену в садах Красного замка?





Оказывается, Санса Старк и Сир Лорас Тайрелл, Рыцарь Цветов, гуляют в Хорватии. На самом деле это дендрарий в Трстено.





Андреа все еще в Хорватии. Впечатляющая сцена выше – это тропа позора Серсеи из пятого сезона. Она была снята на Лестнице Иезуитов в Дубровнике.

Многое было снято и в Северной Ирландии. Обилие замков сделало её идеальным выбором для создания таких мест, как Винтерфелл. Здесь также можно найти Королевский тракт, Дотракийские поля и Зачарованный лес.

Посмотрите на Роба Старка во втором сезоне. Он находится в замке Одли в Северной Ирландии.





Вот еще один живописный ирландский пейзаж в начале сериала. Фото ниже из самой первой серии «Игры престолов», когда Джон Сноу находит выводок лютоволчат. Андреа тоже отправилась в потрясающий лес Толлимор, чтобы воспроизвести этот момент.





А теперь вперед, в Испанию, где было снято множество ярких сцен.

Слепая Арья Старк блуждает по улицам Браавоса в одной из серий шестого сезона. В реальности это улица Каррер-дель-Бисбе в Жироне.





Вот еще одна фотография, сделанная в Жироне:

Хотя вы наверняка подумали, что это Великая септа Бейлора в Королевской Гавани!





Съемки происходили и в Исландии. Её волшебные пейзажи всегда привлекают кинематографистов.

Благодаря фильму этот исландский ледник с труднопроизносимым названием стал называться проще – ледник Джона Сноу. Теперь туда организовываются специальные туры для поклонников сериала.

Джон Сноу ищет Белых Ходоков:





Текст: Flytothesky.ru