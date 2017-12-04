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Этот тест определит уровень вашего образования!

04.12.2017 22:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Проверьте свои знания на прочность! Этот тест состоит из простейших вопросов, которые должен помнить каждый школьник. Но именно такие знания очень быстро забываются. Если вы закончили школу более 10 лет назад, то, вероятнее всего, вам покорится только половина вопросов. Только давайте договоримся: шпаргалки не используем! С гуглом каждый может…Этот тест определит уровень вашего образования!

 
 
 
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Проверьте свои знания на прочность! Этот тест состоит из простейших вопросов, которые должен помнить каждый школьник. Но именно такие знания очень быстро...

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