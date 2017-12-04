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Какой сегодня праздник: 5 декабря 2017 года
05.12.2017 00:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 5 декабря 1901 года родился Уолт Дисней — знаменитый мультипликатор, подаривший всему миру легендарные мультфильмы? О том, чем еще ознаменовано 5 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 5 декабря
В 1909 году у Черной речки состоялась дуэль Волошина и Гумилева.
В 1925 году состоялась премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".
В 1931 году Советская власть взорвала в Москве Храм Христа Спасителя.
В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан.
В 1987 году была образована группа "Сектор Газа".
Также 5 декабря Международным днем добровольцев.
Кто родился 5 декабря
5 декабря в православном календаре
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