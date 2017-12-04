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Какой сегодня праздник: 5 декабря 2017 года

05.12.2017 00:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 5 декабря 1901 года родился Уолт Дисней — знаменитый мультипликатор, подаривший всему миру легендарные мультфильмы? О том, чем еще ознаменовано 5 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 5 декабря

В 1909 году у Черной речки состоялась дуэль Волошина и Гумилева.

В 1925 году состоялась премьера фильма Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

В 1931 году Советская власть взорвала в Москве Храм Христа Спасителя.

В 1952 году в Лондоне начался великий смог, унесший жизни тысяч англичан.

В 1987 году была образована группа "Сектор Газа".

Также 5 декабря Международным днем добровольцев. 

Кто родился 5 декабря

5 декабря в православном календаре

Православные 5 декабря 2017 чтут память апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, благоверного князя Ярополка.

Именины

В этот день именины у Александра, Архипа, Альберта, Максима, Михаила, Петра, Валерьяна, Прокофия, Филимона, Ярополка и Цецилия.

5 декабря в народном календаре

В этот день отмечается память святого Прокопия Чтеца. Люди говорили: "Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает".

Кроме того, начиная с Прокопьева дня, мужчины изготавливали и чинили сани. Дети и молодежь на Прокопа обычно собирались на улице и устраивали шумные гулянья: катались с гор, играли в снежки.

 
 
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Этот день является 339-м в григорианском календаре, до Нового года остается 26 дней.

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