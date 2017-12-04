Бесплодие у женщины – метафизические причины

Невозможность забеременеть – пугающий диагноз, с которым приходится сталкиваться многим современным женщинам. Она может быть абсолютно здоровой и финансово независимой, пропагандировать ЗОЖ, заниматься йогой, вот только ее организм все решил за нее. Гормональные нарушения в этом случае будут лишь вторичным фактором, проистекающим из метафизических причин – эмоциональных блоков, негативных убеждений, а то и внутренних конфликтов.





Известный факт: если женщина отрицает свою природу, живет в страхе, полна неуверенности в партнере – организм сделает все, чтобы отсрочить сроки беременности, вплоть до саморазрушения репродуктивной системы. Так заложено природой – не давать жизни новому, если чувствуешь опасность. Дорогостоящее лечение не приносит пользы? Предлагаем копнуть глубже, поискав причины неудач у себя в голове.

Как понять, почему не получается забеременеть? Читайте метафизические причины бесплодия.

1. Обиды и негативное мировоззрение

Когда женщина вынашивает в себе злобу, ненавидит собственное отражение или превращается в «мужика в юбке», организм считывает эту программу и больно бьет по репродуктивным органам. Если мы не чувствуем себя достаточно женственными, о каком материнстве может идти речь? Нужно учиться любить себя, уважать тело и его проявления. А еще проработать обиды на отца и бывших партнеров, которые мешают довериться любимому мужчине.

2. Личностная незрелость родителей

Ребенок не может родиться в семье, где родители сами похожи на детей, которые не готовы брать ответственность за новую жизнь. Они и себя-то не знают, забота для обоих – неподъемный груз, моральной готовности ноль. Добавьте ко всему измены, скандалы, неспособность заработать деньги или организовать семейный уют. В таких ситуациях рождение ребенка будет катастрофой, потому обоим дается время, чтобы эмоционально созреть.

3. Страхи по поводу рождения ребенка

Если женщина испытывает панический ужас перед возможностью потерять свою красоту (растяжки, полнота, обвисшая грудь), если она то и дело прокручивает негативный сценарий родов – токсикоз, боли, возможность выкидыша или травмы малыша с серьезными последствиями – она тем самым блокирует нижние чакры, нарушая работу матки и яичников. Необходимо проработать страхи и устранить их, тогда беременность наступит.

4. Маниакальная одержимость целью

Иногда женщина не может забеременеть потому, что чрезмерно привязана к идее материнства, для нее весь смысл жизни сводится к деторождению. Что в этом плохого? Завышенная важность одной цели порождает внутреннюю агрессию, человек перестает замечать красоту обыденных вещей, перестает любить окружающий мир, себя, блага, которые имеет. Как только мы избавимся от навязчивой идеи «стать матерью» и переключимся на другие радости жизни – мир тут же пойдет навстречу.

5. Аборты, жестокое обращение с детьми

Когда женщина отказывается от ребенка (делает аборт или сдает новорожденного в приют), мир воспринимает такой шаг, как нежелание получить опыта материнства, и блокирует работу ее репродуктивной системы. Потом она одумается, но будет поздно, таково наказание высших сил. Еще одна группа риска – женщины, которые в прошлом ненавидели детей, измывались над ними, подавляли физически. Бесплодие служит для них наказанием за неприемлемое поведение. Важно чистосердечно покаяться перед богом, попросить прощение у неродившихся детей – и тогда, возможно, вам дадут еще один шанс.

6. Эгоизм и излишняя прагматичность

Зацикленность женщины на самой себе, карьере, красоте, свободе – тоже фактор риска. Когда молодые люди всеми возможными способами оттягивают момент зачатия, чтобы пожить для себя, реализовать цели, накопить материальные блага. В этом случае жизнь преподносит болезненный урок, как бы говорит им, что не все на свете можно вписать в план, детей не рожают для «галочки». Оцените свою мотивацию: для чего вам ребенок? Это желание души или способ заполнить пустоту внутри, удержать мужчину, компенсировать жизненную несостоятельность?

7. Карма, расплата за грехи, проклятие рода

Вы можете не верить в реинкарнацию, но она работает. Если в прошлом воплощении вы совершили что-то ужасное, в этом возможна расплата за грехи в виде неспособности зачать ребенка. Быть может, душа сама выбрала этот опыт, чтобы научиться ценить жизнь во всех проявлениях. А может, семья отрабатывает родовую карму за зло, содеянное одним из предков. Если по родовой линии идет много вдовцов, рождаются больные или мертворожденные дети, браки распадаются, родственники становятся алкоголиками или наркоманами – это прямая отсылка к тому, что род проклят или отрабатывает какие-то проблемы. Найдите первопричину, поработайте с обидами на родителей, поставьте свечку в церкви – и вы сдвинете ситуацию с мертвой точки.

8. Трудный или особенный ребенок

Бывает, женщине на роду написан ребенок с особенной судьбой, который может родиться инвалидом, серьезно заболеть в раннем возрасте, а то и вообще стать убийцей или тираном. Бывает, мужчина не написан ей по судьбе. Бог не измывается, наоборот, заботится, пытается уберечь ее от слез, жизненных скитаний и неподъемного груза. Если беременность не наступает, отпустите ситуацию и доверьтесь миру, на небесах лучше знают, от каких страданий вас уберегли.

Как вы поняли, нужно заглянуть внутрь себя, проработать негативные убеждения, переоценить жизненные взгляды, понять истинные мотивы желания забеременеть. Насколько вы готовы к материнству? Обладаете ли такими качествами, как заботливость, принятие, теплота, нежность? Как только удастся избавиться от всех страхов и комплексов, как только вы созреете морально – репродуктивные органы заработают как часы.

Текст: Flytothesky.ru