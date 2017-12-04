Как отпустить себя и начать жить, как хочется?

Кто не слышал фразу в стиле «живи в удовольствие и делай то, что любишь»? Чаще всего ее озвучивают белозубые миллионеры-счастливчики, которые воплотили в жизнь мечты и теперь рассекают по лазурным волнам на парусниках удачи. Слушаешь их и кипишь от негодования: какое там удовольствие, когда «надо» кормить семью, выплачивать ипотеку, ребенка переобуть и с голоду не подохнуть? «Если бы я делал, что хотел, плевал бы я на всех, лежал на диване, попивал мартини, да пускал самолетики с крыши…»





Мы почем-то уверены, что наши желания глубоко порочны и опасны, потому нельзя давать себе поблажек, нужно пахать и кряхтеть как Папа Карло. Получается какая-то рабская психология, когда человек боится свободы и собственных желаний, ему обязательно подавай хлыст. И в этом, по сути, вскрывается язва общества, тотальный социальный невроз. Ты говоришь: «Расслабьтесь, идите за мечтой!» А в ответ люди крутят пальцем у виска: «Не смей призывать нас к анархии».

Боязнь свободы как форма невроза

Но кто решил, что жизнь в удовольствие подразумевает наплевательское поведение в ущерб окружающим? Почему мы так боимся последовать за мечтой, что лишаем себя всякой свободы выбора, придумываем какие-то «долженствования»? Все дело в неком стереотипе, усвоенном из детства. Когда-то давно родители внушили нам, что мы не имеем права жить, как хочется, что есть вещи важнее нас самих – семья, оценки, долг государству, совесть, в конце концов. Нас приучили жертвовать собственной радостью во имя счастья близких, ведь только эгоисты плюют на других.

Так выросли взрослые, которые свято уверены, что не имеют права на свою жизнь, что они заранее всем должны, во всем виноваты и горько заплатят, если пойдут против «мирового порядка». Можно ли сломать подобное убеждение? Для этого придется хорошенько поработать с собственными привычками, чтобы преобразовать стереотипное мышление «невротика». В этом вам помогут следующие четыре правила.

• Если что-то не нравится – указывайте на это сразу.

• Никогда не соглашайтесь на то, чего делать не хотите.

• Если не спрашивают, то и отвечать не нужно.

• В ссоре говорите исключительно за себя самого.

Как видим, формула проста! Правда, только на бумаге…

Как научиться жить так, как хочется самому?

Для начала, перестать ассоциировать любовь к себе с эгоизмом. Ведь кто такой эгоист? Человек, который излишне зациклен на себе, собственных неудачах и переживаниях. Он изначально бедный в духовном и энергетическом плане, поэтому не в состоянии заботиться об окружающих, сопереживать их проблемам. Он слаб, он сам требует поддержки и обижается, когда не получает желаемого.

Любящий себя человек богат изнутри. Он не тратит энергию на поддержание внутренних конфликтов, он всегда делает то, что ему велит душа. Допустим, есть важное дело. Можно поступить по совести, можно просчитать самый эффективный вариант решения или подключить чувство долга. Но любящий себя человек отбросит жужжание внешнего мира и сделает по сердцу, как самому захочется, даже если с финансовой точки зрения прогорит. Угрызений совести не последует, ведь он останется в гармонии с собой, он всегда выбирает путь, который нравится, значит, и обижаться будет не на кого! Такие люди уважают себя и точно также с уважением относятся к другим, они открыты перед миром и лишены неврозов.

Мозг часто обманывает нас, шепчет на ухо, будто жить так, как хочется трудно и невозможно. Гонимые навязчивыми страхами, мы неохотно идем на компромиссы, говорим себе: «Эмоции излишни, нужно жить по правилам, это наш долг!» Так начинается борьба с собой, давление на психику, образование внутренних конфликтов. Появляется некая раздвоенность: «работу ненавижу, но деньги нужны», «живу с одной, люблю другую», «хобби для сердца, профессия для мамы». А в результате мы все равно проигрываем, потому что исполняем чужие мечты, предаем самих себя.

Как научиться жить по сердцу? Каждый раз, когда внутри назревает спор, учитесь одергивать себя: «Зачем мне делать то, чего я не хочу?» На 10-й раз мозг усвоит урок, решения в свою пользу будет принять легче. В какой-то момент вы поймаете себя на мысли, что по-другому жить уже не можете, что так гораздо легче дышать. Организм сам начнет сопротивляться тому, что вроде бы кому-то «нужно». Он выберет то, что устоит именно вас. Тогда-то вы и почувствуете себя счастливым!

Текст: Flytothesky.ru