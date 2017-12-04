Нужно ли иметь сволочной характер, чтобы добиться успеха в жизни?

Первым на ум приходит, скорее всего, Стив Джобс. Многим известны истории о его непредсказуемом, сложном и взрывном характере. И он такой не один, дурная слава закрепилась за Джеффом Безосом, основателем Amazon.com. А также за Такером Максом, автором и основателем TuckerMax.com который открыто называет себя сволочью за свой образ жизни, далеко не всегда согласующийся с нормами современной морали. Однако он добавляет, что он все же что-то делает для человечества. Принимая во внимание все эти примеры, стоит задуматься и спросить себя: а обязательно ли нужно иметь сволочной характер, чтобы добиться успеха в жизни?





● Доброта как слабая сторона характера?

Джобс, Макс, Безос и брокер Джордан Белфорт (прототип главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит») служат ярким образцом идеи о том, что для успеха и богатства нужно иметь сволочной характер. Эта подкрепляется еще и убеждением, что доброта является слабой стороной. Прекрасно, когда на своем жизненном пути вы встречаете славного человека, который изо всех сил старается помочь другим. Такие люди редки, их немного. Однако по прошествии времени вы начинаете замечать, что ими пользуются, и их постоянно обижают. Вы свирепеете: к вашим добрым друзьям нельзя так относиться! Вы начинаете спрашивать себя, почему эти ваши друзья не защищают себя? Они, что, слишком слабы и пассивны? Может, их волнует, что говорят другие и какого они о них мнения? Правда в том, что доброта должна быть качеством человека, хоть она часто рассматривается как слабость, которую можно эксплуатировать в своих целях. Это особенно верно в мире бизнеса, где конкуренция играет одну из ведущих ролей, и любой промах может привести к банкротству. Все это приводит к тому, что люди вместо доброты выбирают ее прямую противоположность и становятся сволочами, поскольку это путь к власти и контролю над окружающими.

● Что стоит за сволочным характером успешных людей?

Говоря о сволочном характере для успешности, мы часто пропускаем одну очень важную деталь: успех состоит из массы разных составляющих. Если человек все время, днем и ночью, проявляет свой сволочной характер, он, скорее всего, так никогда и не добьется долговременного успеха. Такие люди могут стать эгоистами, зацикленными на самих себе, и отличаться множеством других «прелестей» характера. Они будут использовать окружающих, никогда ничем не жертвовать ради других, и со временем их возненавидят. Никто не захочет их поддерживать или помогать, а потому им придется выгребать в одиночку.

Но как же пример Стива Джобса, спросите вы? У него был сволочной характер, и он, тем не менее, был очень успешен.

В его случае, нужно обратить внимание на то, чего он пытался достичь. Стив Джобс хотел изменить этот мир. Он старался изо всех сил, чтобы это произошло, и невероятно преуспел на этом пути: то, что он создал, полностью изменило шесть отраслей мировой промышленности, включая киноиндустрию, цифровой формат, музыку, производство ПК, планшетов и смартфонов. И так как он полностью концентрировался и фокусировался на производстве своих продуктов на уровне, реально меняющем весь мир, он немного сместил свои другие приоритеты (например, отношения с людьми), и вел себя ужасно, чтобы окружающие не мешали его видению. Успех Стива Джобса – это результат его энтузиазма и знаний, а не отвратительного характера.

● Насколько сильно вы желаете успеха?

Дело здесь не в решении стать успешной сволочью или неуспешным хорошим парнем. Весь вопрос в том, какого успеха вы желаете достичь? Когда вы поймете, какой именно успех привлекает вас, вы вложите в его достижение всю свою силу, страсть и душу. Для этого нужно рентгеновским лучом «просмотреть» самого себя и тщательно проанализировать, как и на что вы тратите свое время, о чем думаете, и даже какие эмоции проявляете в своей каждодневной жизни. Всем остальным, что не помогает достижению вашей конечной цели, придется пожертвовать. Все это, однако, не означает, что вам нужно будет стать сволочью. Это значит, что в центр своей жизни вы можете поместить свою «суперидею», а не взаимодействие с людьми.

Лучшая стратегия – это быть мудрым и знать какого именно успеха вы жаждете достичь, а затем провести самому себе внутреннюю инвентаризацию и решить, чем нужно пожертвовать для достижения цели. Если вам важно, чтобы вас не считали сволочью, вам придется немного адаптировать свое общение с другими людьми. Если вам это неважно, что ж, снова вспомните о легендарных мировых примерах.

Текст: Flytothesky.ru