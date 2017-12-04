Что ожидать от отношений между партнерами одного зодиакального знака

Совместимость знаков зодиака чрезвычайно важна, и она оказывает прямое влияние на качество отношений. Когда ваш партнер такого же знака, это немного облегчает ситуацию, поскольку вы осознаете общие плюсы и минусы. Но, с другой стороны, жизнь с человеком, очень похожим на вас, может вызвать множество проблем.





1. Овен + Овен

Между двумя Овнами, безусловно, будет жарко. Они оба импульсивны и ревнивы и далеко не всегда способны совладать с эмоциями. Овны будут постоянно обвинять друг друга и устраивать громкие ссоры. Кроме того, этот знак весьма упрям, потому оба партнера вряд ли станут искать компромисс.

2. Телец + Телец

Парочка Тельцов, скорее всего, создаст долговременные отношения. Они могут прекрасно ладить друг с другом, плюс они очень страстны и искренне восхищаются своим партнером. Тельцы, конечно, ревнивы и упрямы, но между собой они быстро улаживают все конфликты и разряжают напряженную атмосферу. Их дом для них – это самое безопасное место на Земле.

3. Близнецы + Близнецы

Они натуры творческие и очень любят развлечения, потому эта парочка станет постоянно и беззлобно поддразнивать друг друга и отпускать шуточки. У двух Близнецов могут сложиться вполне успешные отношения, но, конечно, не без недостатков. Близнецы ненавидят рутину, потому медлят с обязательствами или созданием семьи.

4. Рак + Рак

Пара Раков обычно отлично сочетается друг с другом. Они глубоко влюблены в свою вторую половину и очень меланхоличны. Раки чувствительные и тонкие натуры, потому их партнер – это их опора и убежище. Они знают о слабостях друг друга и прекрасно взаимодействуют.

5. Лев + Лев

У двух Львов возникнут проблемы с созданием успешных отношений. Они энтузиасты экстремальных приключений и веселья и очень нуждаются в независимости и свободе. Львы любят быть в центре внимания, и как только они это внимание получают, то не хотят им делиться ни с кем. Хотя их отношения все же не совсем безнадежны. К сожалению, врожденный эгоцентризм Льва может все уничтожить.

6. Дева + Дева

Две Девы могут создать идеальную и гармоничную пару. У них богатый внутренний мир и духовное развитие. Люди этого знака строят длительные отношения, основанные на понимании и диалоге. Более того, они не боятся показывать, насколько они любят друг друга, что еще больше влияет на качество их отношений.

7. Весы + Весы

Эти люди очень верны и чрезвычайно щедры, что позитивно влияет на отношения между двумя Весами. Они способны бороться со всеми невзгодами благодаря взаимопониманию и эмпатии, и они чрезвычайно романтичны и сентиментальны.

8. Скорпион + Скорпион

К сожалению, паре Скорпионов идеальные отношения не светят, хотя исключения из правил тоже могут быть. Скорпионы очень эгоистичны, они всегда хотят быть правыми и частенько провоцируют споры и ссоры. Два человека этого знака столкнутся с множеством проблем, спровоцированных негативными чертами их характера.

9. Стрелец + Стрелец

Двум Стрельцам сложно влюбиться друг в друга, но если такое чудо все же случилось, то они создадут отличную пару. Стрельцы чрезвычайно чувствительные и чуткие, что только поспособствует развитию их отношений. Конечно, они любят веселиться, проходить через разные приключения и чувствовать себя независимыми, однако в их паре им это не мешает.

10. Козерог + Козерог

Два Козерога – еще одна отличная парочка. Как можно описать их отношения? Они будут вести активную переписку между собой, но особенно их сблизит практичное и реалистичное отношение к жизни, в котором практически нет места для романтики. Двух Козерогов также объединяет честность и любовь к истине и справедливости.

11. Водолей + Водолей

Два Водолея, если они хотят быть вместе, должны поработать над своими отношениями. Оба они чрезвычайно независимы, им нужно много личного пространства для себя, а ещё они весьма эгоистичны. К счастью, Водолеи в курсе о своих слабостях, и они знают границы, так что вполне могут рискнуть стать парой.

12. Рыбы + Рыбы

Рыбы славятся своей исключительной чувствительностью, чувственностью и любовью к романтике. Если две Рыбы решат создать пару, то они оба начнут витать в облаках и жить иллюзиями. У двух человек с таким мировосприятием могут возникнуть проблемы на почве того, как справляться с повседневной жизнью и реальностью. Тем не менее, их отношения вполне могут быть успешными и счастливыми.

Текст: Flytothesky.ru