4 простых слова, которые навсегда изменят ваши отношения

Любые человеческие отношения начинаются с встречи двух людей, которые почувствовали взаимное притяжение друг к другу. Но через какое-то время эта пара уже не может вспомнить детали своей первой встречи – всё кажется расплывчатым, нечётким. Более того, факты могут преувеличиваться в зависимости от того, насколько хорошо или плохо развиваются отношения!





Новое исследование работников Гронингенского университета во главе с Флорианом Зоком подробно изучило феномен любви с первого взгляда (или коротко ЛСПВ). Зок и его коллеги утверждают, что, подробно воспроизводя в памяти первую встречу с партнёром, пара может вернуть в отношения былую страсть!

Голландские исследователи начали своё наблюдение со следующего факта: в западных странах примерно каждый третий человек хотя бы раз в жизни испытывал любовь с первого взгляда. Именно ЛСПВ, как утверждают авторы исследования, является центральной темой истории двух влюблённых людей, которую партнёры пересказывают друг другу в течение отношений.

«Любовь с первого взгляда» – 4 простых слова, которые помогут вернуть паре те страстные ощущения, которые они испытывали когда-то на заре отношений.

Ключевая идея, благодаря которой ЛСПВ уделяется так много внимания, состоит в том, что воспоминания о прошлых ярких эмоциях воссоздают в сознании двух людей «позитивные иллюзии». Эти иллюзии способны вдохновлять пару на новые подвиги, направлять их внимание только на достоинства партнёра. Со временем эти иллюзии могут расти и развиваться самостоятельно, без внешней стимуляции.

Большинство людей, состоящих в долгосрочных отношениях, считают, что у них всё началось с ЛСПВ. Разумеется, есть некоторое количество партнёров, отношения которых не заладились, несмотря на ЛСПВ.

Исследователи считали, что именно ЛСПВ объясняет непонятное физическое притяжение, которое чувствует два незнакомых человека. Если вы чувствуете сексуальное притяжение к другому человеку, то это ощущение вызывает так называемый «эрос» или страсть.

Чтобы обнаружить разницу между ЛСПВ и настоящей любовью, голландские авторы провели онлайн-исследование, симулирующее первую встречу, а также лабораторное исследование, в котором принимали участие люди, встретившиеся однажды в баре. В общей сложности в работе приняло участие почти 400 человек, средний возраст – 24 года. Онлайновое исследование имитировало ситуацию, в которой участники рассматривали шесть людей, представляя, что видят их впервые. Лабораторное исследование было аналогичным, но в нём участники видели не 6, а 9 лиц.

После этого голландские исследователи попросили всех заполнить анкету, которая касалась чувства ЛСПВ, выявляла физическую привлекательность и учитывала три главных составляющих любви – близость, страсть, преданность. Участники также оценили уровень любви к своему партнёру, с которым находились в долгосрочных отношениях.

Полученные результаты свидетельствуют, что лишь небольшое количество участников (32 человека) испытало физическое притяжение к незнакомому человеку. Дальнейший анализ привёл исследователей к следующему выводу: ЛСПВ не является любовью в долгосрочной перспективе. Однако влюблённость, которую испытывают два человека, жизненно необходима для построения дальнейших крепких отношений, основанных на взаимоуважении и понимании. И она является трамплином, с которого два незнакомых человека прыгают навстречу неизведанной и сильной любви.

Чтобы всколыхнуть в памяти прежние чувства к партнёру, достаточно попросить его описать вашу первую встречу и первые эмоции, которые он испытал. Возвращение к прежним ощущениям способно вернуть в ваши отношения забытую страсть.

Текст: Flytothesky.ru