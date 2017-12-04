10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Оказывается, на нашей планете очень много мест, где жить совершенно нереально . Причиной могут быть либо погодные условия, либо недружественные нам животные, либо токсичные полезные ископаемые. Вот 10 из таких мест, где вы точно не выживете.

1. Кеймада-Гранди





Или просто Змеиный остров, так как на нем живет чрезвычайно ядовитая золотая гремучая змея из расчета одно животное на 1 кв. м. Когда-то остров был частью Бразилии, но 11 тысяч лет назад отделился от континента, и теперь здесь рай для змей. Доступ на остров позволяется только бразильскому флоту и исследователям.

2. Шахта Железной горы, Калифорния





Это источник самых кислотных вод на планете. Местность использовалась для добычи железа, серебра, золота, меди, цинка и пирита с 1860-х годов до 1963 года, что в результате «испортило» гору, создав смертельную смесь минералов с водой и кислородом – это самая мощная концентрация кислоты в мире, в 500 раз более токсичная, чем любая другая кислота.

3. Биг-Мейджор-Кэй, Багамы





Это необитаемый остров, который неофициально называют Свиным. Все просто: он населен колонией когда-то одомашненных свиней. Говорят, что животные были оставлены там моряками: они выжили, размножились и одичали. Их популяцию впервые заметили в 2001 году, а к 2013 году свиней было около 20 штук. Чувствуют они себя там, надо сказать, весьма вольготно, плавая и резвясь в прибрежных водах.

4. Острова Антиподов, Новая Зеландия





Это весьма негостеприимные вулканические острова с чрезвычайно холодным климатом и суровыми ветрами. Для проживания они совсем не пригодны и пользуются дурной славой из-за массовых кораблекрушений. А еще тут очень много мышей, которые уничтожают естественную экосистему, поедая беспозвоночных, растительность и птичьи яйца.

5. Пустыня Данакиль, Эфиопия





Самое жестокое место на Земле по определению National Geographic. Пустыня покрыта слоями активной лавы, серными горячими источниками и солеными озерами. Хотя здесь как-то ухитряются жить несколько представителей народности афар, которые добывают соль и на верблюдах доставляют её в ближайшие города на продажу.

6. Централия, Пенсильвания





Это город-призрак, где с 1962 году из-под земли вырывается ядовитый дым. Тем не менее, в 2013 году, там даже проживало семь человек. Когда-то это было угледобывающее поселение, которое в один прекрасный момент воспламенилось. Говорят, что угля для горения хватит еще на 250 лет. Вся земля здесь испещрена трещинами, через которые просачиваются токсичные газы.

7. Долина Смерти, Калифорния





Долина Смерти – одно из самых горячих мест на Земле, что делает это место одним из самых непригодных для жизни. Кроме того, долина является одной из самых низких точек в Штатах, и она заполнена «плохой водой», пить которую нельзя. Зато такая вода привлекает много флоры и фауны, а редкие ливни приводят к шикарному цветению полевых растений.

8. Виттеном, Западная Австралия





Виттеном «убила» промышленность, а точнее добыча горного синего асбеста. Теперь это одно из самых загрязненных мест в Австралии. Город фактически был закрыт в 1966 году, его удалили с карт и дорожных знаков и полностью отрезали от электросети, но в 2017 году там по-прежнему проживало три человека. Эти храбрецы утверждают, то им просто нравится такая изоляция.

9. Кабве, Замбия





Кабве называют самым токсичным городом в мире. Здесь слишком много свинцовой пыли в почве и металлов в воде в результате обширной добычи цветных металлов. Уровень свинца в крови у детей в Кабве очень высок, такие ужасающие показатели могут вызывать повреждения мозга, печени и слуха. С 2015 года началась кампания по очищению Кабве, а точнее по замене его почвы.

10. Северный Сентинельский остров, группа Андаманских островов





Здесь живут аборигены-сентинельцы, которые весьма недружелюбно настроены и отвергают любые контакты с внешним миром. Цивилизация до них не добралась вообще, а их остров считается самым изолированным в мире. Сентинельцы проживают здесь более 65 тысяч лет, но никто не знает, на каком языке они говорят, или как себя называют. Они никогда не позволяли никому подобраться к ним достаточно близко и готовы атаковать любого, кто приближается к острову. Индийское правительство объявило весь остров и его окружающие воды зоной отчуждения.

Текст: Flytothesky.ru