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10 самых непригодных для проживания мест на Земле

05.12.2017 19:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Оказывается, на нашей планете очень много мест, где жить совершенно нереально. Причиной могут быть либо погодные условия, либо недружественные нам животные, либо токсичные полезные ископаемые. Вот 10 из таких мест, где вы точно не выживете.

1. Кеймада-Гранди

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Или просто Змеиный остров, так как на нем живет чрезвычайно ядовитая золотая гремучая змея из расчета одно животное на 1 кв. м. Когда-то остров был частью Бразилии, но 11 тысяч лет назад отделился от континента, и теперь здесь рай для змей. Доступ на остров позволяется только бразильскому флоту и исследователям.

2. Шахта Железной горы, Калифорния

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Это источник самых кислотных вод на планете. Местность использовалась для добычи железа, серебра, золота, меди, цинка и пирита с 1860-х годов до 1963 года, что в результате «испортило» гору, создав смертельную смесь минералов с водой и кислородом – это самая мощная концентрация кислоты в мире, в 500 раз более токсичная, чем любая другая кислота.

3. Биг-Мейджор-Кэй, Багамы

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Это необитаемый остров, который неофициально называют Свиным. Все просто: он населен колонией когда-то одомашненных свиней. Говорят, что животные были оставлены там моряками: они выжили, размножились и одичали. Их популяцию впервые заметили в 2001 году, а к 2013 году свиней было около 20 штук. Чувствуют они себя там, надо сказать, весьма вольготно, плавая и резвясь в прибрежных водах.

4. Острова Антиподов, Новая Зеландия

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Это весьма негостеприимные вулканические острова с чрезвычайно холодным климатом и суровыми ветрами. Для проживания они совсем не пригодны и пользуются дурной славой из-за массовых кораблекрушений. А еще тут очень много мышей, которые уничтожают естественную экосистему, поедая беспозвоночных, растительность и птичьи яйца.

5. Пустыня Данакиль, Эфиопия

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Самое жестокое место на Земле по определению National Geographic. Пустыня покрыта слоями активной лавы, серными горячими источниками и солеными озерами. Хотя здесь как-то ухитряются жить несколько представителей народности афар, которые добывают соль и на верблюдах доставляют её в ближайшие города на продажу.

6. Централия, Пенсильвания

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Это город-призрак, где с 1962 году из-под земли вырывается ядовитый дым. Тем не менее, в 2013 году, там даже проживало семь человек. Когда-то это было угледобывающее поселение, которое в один прекрасный момент воспламенилось. Говорят, что угля для горения хватит еще на 250 лет. Вся земля здесь испещрена трещинами, через которые просачиваются токсичные газы.

7. Долина Смерти, Калифорния

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Долина Смерти – одно из самых горячих мест на Земле, что делает это место одним из самых непригодных для жизни. Кроме того, долина является одной из самых низких точек в Штатах, и она заполнена «плохой водой», пить которую нельзя. Зато такая вода привлекает много флоры и фауны, а редкие ливни приводят к шикарному цветению полевых растений.

8. Виттеном, Западная Австралия

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Виттеном «убила» промышленность, а точнее добыча горного синего асбеста. Теперь это одно из самых загрязненных мест в Австралии. Город фактически был закрыт в 1966 году, его удалили с карт и дорожных знаков и полностью отрезали от электросети, но в 2017 году там по-прежнему проживало три человека. Эти храбрецы утверждают, то им просто нравится такая изоляция.

9. Кабве, Замбия

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Кабве называют самым токсичным городом в мире. Здесь слишком много свинцовой пыли в почве и металлов в воде в результате обширной добычи цветных металлов. Уровень свинца в крови у детей в Кабве очень высок, такие ужасающие показатели могут вызывать повреждения мозга, печени и слуха. С 2015 года началась кампания по очищению Кабве, а точнее по замене его почвы.

10. Северный Сентинельский остров, группа Андаманских островов

10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Здесь живут аборигены-сентинельцы, которые весьма недружелюбно настроены и отвергают любые контакты с внешним миром. Цивилизация до них не добралась вообще, а их остров считается самым изолированным в мире. Сентинельцы проживают здесь более 65 тысяч лет, но никто не знает, на каком языке они говорят, или как себя называют. Они никогда не позволяли никому подобраться к ним достаточно близко и готовы атаковать любого, кто приближается к острову. Индийское правительство объявило весь остров и его окружающие воды зоной отчуждения.10 самых непригодных для проживания мест на Земле

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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