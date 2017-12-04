Вот так выглядит сейчас «Величайший неудачник 2008»

Что может мотивировать вас потерять вес и выглядеть здоровым и крепким человеком? Ответ знает австралиец Сэм Руан . Вернемся к 2008 году, когда он появился в шоу «Величайший неудачник». Тогда он был парнем, который всю жизнь боролся с избыточным весом. Сэм хотел измениться , и ему это удалось.

Когда 19-летний Сэм Руан появился на шоу, вес его был 154 кг





В 2008 он просто хотел хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым. Если бы Сэму тогда сказали, что через десять лет он будет спокойно снимать рубашку на пляже, он бы не поверил.

Сэм решил отправиться на это реалити-шоу





Участники «Величайшего неудачника» соревнуются в том, кто потеряет как можно больше веса. Победитель получает денежный приз. Призом для Сэма оказалось то, что за период сьемок шоу он потерял 71 кг.

В 29 лет Сэм – это совершенно другой человек, и он делится своей историей в соцсетях





В Facebook Сэм рассказывает о том, как шоу абсолютно и бесповоротно изменило его жизнь. Теперь, кстати, он работает пожарным.

Сэм выглядит настолько идеально, что трудно поверить в то, что он когда-то был неимоверно толстым подростком





На этого молодого пожарного с шикарным телом нельзя не обратить внимание. В результате он стал моделью для календаря Нового Южного Уэльса, средства от продажи которого идут на финансирование исследований по лечению детских ожогов.

Сначала Сэм не особо хотел делиться своей историей со всем миром





Он написал в Facebook: «Не был уверен, насколько необходимо это рассказывать… все же прошло 10 лет». Но он потерял 71 кг, практически половину своего веса. А его фото до и после были отличным способом мотивировать других.

Сэм признает, что он всегда пухлым ребенком





В детстве его нещадно дразнили сверстники, но к 19 годам Сэм решил побороть свои комплексы и отправиться на шоу «Величайший неудачник».

Можно сказать, парень тогда созрел эмоционально для заметных изменений





Этот мускулистый мужчина, которым стал Сэм, просто дремал внутри него 10 лет назад. Но за 12 недель шоу парень смог уменьшить вес с 154 кг до 83 кг.

Это Сэм в 19 лет, незадолго до того, как он отправился на шоу





Он говорит, что ему очень повезло, поскольку его семья полностью и во всем его поддерживала.

Многие люди после шоу, как правило, возвращаются к прежнему весу через нескольких месяцев, только не Сэм





Сэм решил оставаться в форме, и это означало жизнь в спортзале. Он даже считает себя зависимым от тренировок.

Тренажерный зал – это не единственное, что помогло Сэму





Ему также пришлось полностью пересмотреть свой рацион питания, добавив туда только мясо и больше овощей. Сэм по сей день строго за этим следит.

Сэм знает, что ему нужно много работать над собой





Несмотря на огромные изменения снаружи, Сэм признает, что внутри он все еще стесняется своей внешности и порой ему сложно снимать рубашку на пляже.

Его история – это доказательство того, что упорство может творить чудеса





Мы уверены, что 19-летний Сэм никогда бы не поверил, что он будет моделью для календаря и позировать с обнаженным торсом.

Сэм прошел долгий путь и добился своей цели





Сейчас у него все отлично в жизни. И да, конечно же, у него есть любимая девушка.

Текст: Flytothesky.ru