Как избежать сожалений после принятия решений

Когда вы обвиняете себя в плохом результате или опечалены сделанным вами выбором – это и есть сожаление. И его хоть раз в жизни прочувствовал на себе каждый человек. Самое распространенное сожаление связано с неудавшимися отношениями, затем следует семья, образование, карьера и финансы. Хотя сожаления могут пойти нам на пользу, но они также способны заставить нас стать излишне нерешительными и бояться принятия решений.





● Могут ли сожаления вредить нам?

Если ответить кратко, то да! Подумайте на мгновение о решении, которое вы приняли в своей жизни, а затем позже глубоко о нем пожалели. Возможно, это был неверный карьерный путь. Или нереализованные детские мечты стать актером или музыкантом. Такие сожаления могут наложить свой отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Мало того, они будут Дамокловым мечом висеть над вами и напоминать об утраченных шансах и осознанным отказом развивать свои врожденные таланты. Это подводит нас к вопросу принятию решений. Именно они лежат в основе всего, что мы делаем. Если мы принимаем ряд хороших решений, наша жизнь улучшается, и наоборот. Так что да, сожаления могут нам вредить.

● Как избежать сожалений или, по крайней мере, успешно с ними справляться

Давайте рассмотрим некоторые конкретные методы по борьбе с сожалениями.

— Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите её

Успешные люди знают, что победа требует немалого количества поражений. Сюда включаются неверные бизнес-решения, банкротство или даже внутренние конфликты и скандалы. Какими бы не были причины, успешные люди умеют отпускать неудачи и двигаться к победам. Если бы они тратили время и энергию, сожалея о каждом неверном решении, они быстро растратили весь свой боевой дух. Примите это к сведению: если вы все еще сожалеете о решении, принятом месяцы или годы назад, и вы ничего не можете с этим поделать – просто отпустите его.

— Не стоит слишком обвинять себя

Говорят, что прощать других легче, чем прощать самих себя. Следовательно, мы, скорее всего, будем обвинять себя чаще, чем следует. Допустим, у вас случилась небольшая автомобильная авария, которая, по вашему мнению, была вашей ошибкой. Но как вы уверены, что это так на 100 %? Возможно, на ситуацию повлияло освещение, погодные условия или движение на дороге. Если в аварии присутствовал и другой водитель, может ли он быть частично виноват? Как только вы осознаете психологическую тенденцию взваливать на себя слишком много вины, вы сможете увидеть более справедливую и реалистичную картину.

— Учись на своих ошибках

Легко позволить сожалениям отравить вам все существование. Однако есть и другой способ. Вместо страданий найдите причину того, что пошло не так, и посмотрите, какие выводы вы можете сделать. Например, вы неосмотрительно разместили что-то в социальных сетях, и теперь обеспокоены тем, что это может повлиять на ваши отношения на работе. Удалите пост и признайте, что поступили глупо, неразумно и опрометчиво. Всё! Проехали, забыли и больше к этому не возвращаемся.

— По возможности исправьте свои плохие решения

Чем старше вы становитесь, тем больше вероятность сожалений, ведь с возрастом все труднее исправлять свои ошибки, а осознавать это весьма болезненно. Предположим, вы сожалеете о том, что давным-давно взяли книгу из школьной библиотеки и никогда её не вернули. Спустя годы вы все еще испытываете стыд и неловкость. Исправьте ситуацию. Пожертвуйте другие книги в библиотеку. Исправление промахов может немедленно освободить вас от сожалений. Попробуйте и убедитесь сами.

— Усовершенствуйте процесс принятия решений

В жизни вам нужно ежедневно принимать какие-либо решения. Какую одежду выбрать? Какой ужин приготовить? Каким друзьям позвонить? Также существуют и более важные решения: выбор партнера, работы, жилья. Подходите к этому процессу взвешенно и трезвомысляще – так у вас будет меньше поводов о чем-то сожалеть позднее.

— Отпустите отрицательные эмоции, написав себе письмо

Возможно, в прошлом вы сделали что-то, чем явно гордиться не можете. Один из способов избавиться от этих гнетущих сожалений – написать себе письмо. Однако не просто письмо, а очень личное и откровенное, где вы опишете свои ощущения и то, что вы считаете основной их причиной. Подумайте, что сдерживает вас в жизни, и сделайте шаги по собственному освобождению.

Текст: Flytothesky.ru