10 фантазий, которые нужно отпустить до Нового года

Чем старше мы становимся, тем отчетливее осознаем проблемы реального мира и тот факт, насколько мы позволяем своим фантазиям уводить нас от этой реальности. Да вы и сами наверняка не раз в своей жизни ухитрялись нафантазировать себе что-то невероятное, что в результате заканчивалось разочарованием, а то и страданиями. Мы причиняем себе стресс из-за собственных фантазий. Из-за них же мы откладываем все на потом, вплоть до момента проигрыша. Мы злимся на других, на себя и на мир в целом. Мы упускаем из виду самые яркие и жизнерадостные моменты жизни. И список этот можно продолжать и продолжать.





Вот почему пришло время перемен!

Чтобы избавиться от собственного мысленного хаоса, вам нужно буквально перезагрузить свой мозг и заменить фантастические мысли позитивными и продуктивными, потому что новое мышление – это фактически готовность к росту и развитию. Чем дольше вы позволяете своим маленьким демонам жить в вашей голове, тем сложнее избавиться от них. Переориентируйте свою энергию и внимание на правильные вещи – сейчас самое подходящее время, чтобы начать отпускать ненужное.

1. Избавьтесь от фантазий об отвлекающих факторах в вашей жизни. – Если это развлекает вас сейчас, но в будущем причинит неприятности, это однозначно отвлекающий фактор. Не соглашайтесь. Не обменивайте то, что вы хотите больше всего в жизни, на то, чего вы хотите в данный момент. Пришло время сосредоточиться на важных вещах, а не на сиюминутных удовольствиях.

2. Избавьтесь от фантазий о том, что остальные знают, что лучше. – Слишком многие из нас прислушиваются к шуму мира и теряются в толпе. Не делайте этого с собой. Не читайте новостные колонки, а заполните свое время значимыми событиями. Ваше пространство и ваше время – это и есть основа вашей жизни, а никак не информация о светских сплетнях. То, что действительно важно, – это вы, ваша семья, друзья, любовь, цели, надежды и мечты. Послушайте, что говорит вам ваше сердце!

3. Избавьтесь от фантазий о том, что ваш гнев и разочарование – это чужая вина. – Ваше спокойствие – это проявление вашей мудрости и силы. Умение не слишком остро реагировать или воспринимать вещи лично сохраняет ваш разум ясным, а сердце спокойным, что моментально дает вам преимущество в любой ситуации.

4. Избавьтесь от фантазий о том, что ваше самое большое препятствие находится вне вас. – На самом деле, самое большое и сложное препятствие, которое вам придется преодолеть, – это ваш мозг и ваше мышление. Научитесь эффективно контролировать ваши эмоциональные реакции на неожиданные проблемы, потому что самая большая наша боль рождается именно из наших реакций.

5. Избавьтесь от фантазий о том, что жизнь не должна быть такой сложной. – Правда в том, что она не может не быть сложной, а ваш разум и тело должны постоянно преодолевать эти сложности, в противном случае вы зачахнете и расслабитесь, а это гибельно для развития. Это застой, а потом и регресс.

6. Избавьтесь от фантазий о том, что риски слишком велики. – Всегда ищите что-то новое: новые возможности для общения или новые источники дохода. Скорее всего, вы отказываетесь продвигаться вперед к своей мечте, потому что в глубине души вы боитесь боли и неудачи. Вы подсознательно выбираете моментальный комфорт и удобство, не думая о более долгосрочных целях – а это неверно.

7. Избавьтесь от фантазий о том, что вам нужно чье-то разрешение, чтобы двигаться вперед. – Не ждите, чтобы вас выбрали, наставили и благословили на путь истинный. Ваша жизнь – ваш выбор! Потому принимайте свои решения и делайте свои шаги без внешних указаний.

8. Избавьтесь от фантазий о том, что вы сначала должны стать более уверенным. – В реальности вы сами должны идти навстречу тому, что создает вашу уверенность. Задумайтесь об этом на мгновение, а затем заставьте себя идти вперед. Вам не нужно чувствовать себя «готовым». Вам просто нужно начать уже сейчас.

9. Избавьтесь от фантазий о том, что вам нужно больше, больше и больше. – Упростите все, что только можно. Выбросьте хлам из своего физического и умственного пространства. Научитесь жёстко говорить «нет!» Когда вы живете максимально просто, вы в конечном итоге наслаждаетесь полной свободой, и у вас нет ограничивающей привязанности к материальным вещам.

10. Избавьтесь от фантазий о том, что вы всегда будете поступать правильно. – Будьте готовы ошибаться. Будьте готовы учиться. Будьте внимательны, уравновешенны и хладнокровны. Помните, что жизнь меняется ежесекундно, а вместе с ней и вы – а потому у вас в любой момент может возникнуть новая идея, новый шаг и новая перспектива.

Текст: Flytothesky.ru