5 знаков зодиака, которые боятся обязательств

Обязательства и ответственность – очень страшные вещи, они включают многочисленные обязанности, компромиссы и даже жертвы. Далеко не все знаки зодиака могут с этим справиться, а у некоторых из них даже есть фобии по части обязательств. Относитесь ли вы к ним?





1. Весы

Весы являются самым романтичным знаком. Они терпеть не могут разногласий, безошибочно знают путь к вашему сердцу и дадут вам это незабываемое ощущение бабочек в животе. Их обаяние заставит вас потерять голову. Однако Весы могут быть и противоречивыми: в один момент они очень кокетливы, а в другой – они моментально закрываются. На самом деле этот знак очень боится серьезных разговоров и споров. Он любит производить позитивное первое впечатление и совершенно не хочет его потерять и поставить под угрозу свою репутацию у тех, кто восхищается ими. Кроме того, они чрезмерно беспокоятся о том, что другие люди могут о них думать. Потому и обязательность им страшна, и они стараются как можно дальше оттягивать момент отказа от своей свободы.

2. Овен

Овен – самый авантюрный из всех знаков, а его энтузиазм и энергия во всех его действиях довольно заразительны. Их любовь к вам очевидна, и это лучшее чувство в мире. Время от времени, если что-то идет не так, как хочет Овен, он приходит в ярость и будет долго бушевать, хотя вся его проблема в том, что он недооценивает свои возможности. Когда кто-то обгоняет Овна и показывает лучшие результаты, в нем просыпается зависть и чувство неуверенности в своих собственных умениях. Овен ненавидит предсказуемость и очень многого ожидает от людей, со своей стороны, однако, стараясь уклониться от всяческих обязательств, что может затруднить любые отношения.

3. Скорпион

У Скорпионов масса как позитивных, так и, к сожалению, негативных черт. Их таинственное поведение является самым привлекательным и даже сексапильным. Тем не менее, Скорпионы способны устроить драму на пустом месте или проявлять крайнее раздражение и недовольство. А еще этот знак небезопасен, если вы пытаетесь вторгнуться на его территорию. Скорпион по своей природе очень скрытен, и ему не очень важно общение, даже с друзьями. Мало того, он может быть порой безразличен и равнодушен к их заботам. У людей этого знака есть проблемы с обязательствами и ответственностью, потому что они далеко не всегда знают и понимают, как взаимодействовать в отношениях. Они испытывают трудности с доверием к людям, поэтому всегда начеку и ожидают какого-то подвоха.

4. Водолей

Чувствовать себя комфортно в отношениях с Водолеем бывает очень и очень затруднительно. Они очень загадочные люди, и вы далеко не всегда сможете понять, о чем они думают или как себя чувствуют, что довольно сложно при взаимодействии. Отношения с Водолеем, как правило, связаны с множеством вопросов и общего ощущения неуверенности из-за их таинственной натуры. Загадочность – это пикантно, но не всё же время! На самом же деле Водолеи не хотят полностью раскрываться и до ужаса боятся потерять свою свободу. Они очень самостоятельны, а также довольно авантюрны. Истинный Водолей счастлив лишь тогда, когда он живет своей жизнью так, как хочет.

5. Стрелец

Стрельцы боятся обязательств, как черт ладана. Они так ценят свою свободу, что ни за что от неё не откажутся. Если вы попытаетесь ограничить Стрельца или привязать его к себе, вы потерпите полное фиаско. Стрельцы – очень независимые люди, потому потерять независимость в отношениях они совсем не жаждут. Зато они сами любят все контролировать, что может весьма раздражать их партнеров. В целом типичный Стрелец предпочел бы быть одиноким и делать все, что его душа пожелает. А душа у него самая беззаботная и безответственная в мире. Этому знаку нужно свое пространство, и ему сложно привыкнуть к идее провести свою жизнь с одним человеком.

Текст: Flytothesky.ru