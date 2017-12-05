ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как реагировать на критику: 8 шагов к конструктивному общению

06.12.2017 12:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Когда дело доходит до критики, то, безусловно, лучше быть нападающим, чем обороняющимся. Никому не нравится, когда его критикуют. Считается, что на критику нужно отвечать негативно, отвергать её и возмущаться. И это абсолютно нормальная оборонительная реакция человека. Однако оборона – это одновременно и наш друг, который защищает нас от обиды, и наш враг, который не позволяет нам критически взглянуть на себя, а ещё рушит взаимоотношения с нападающим человеком.

Как реагировать на критику: 8 шагов к конструктивному общению

Пройдите эти 8 шагов, которые помогут вам удержаться от негативной реакции на критику и качественно улучшить ваши взаимоотношения. Однако помните, что каждый из этих этапов требует сильной мотивации, добровольности и практики.

1. Признайте свою беззащитность. Мы встаём в оборону, когда слышим что-то, что задевает нас. Вы попали под огонь? Поймайте себя на том моменте, когда вы из слушателя переключаетесь в агрессора. Сделать это довольно легко: обычно человек начинает возмущаться, когда в критике слышит неточности, искажения или преувеличения.

2. Глубоко дышите. Защитная реакция включается сначала в организме. Она превращает вас в напряжённого человека, который не способен услышать всё, что ему говорят. Умение слышать и воспринимать адекватно новую информацию требует практики. Начать можно с дыхания: сделайте медленный и глубокий вдох, постарайтесь успокоиться.

3. Внимательно слушайте, чтобы понять сказанное. Слушайте оппонента и находите в его словах то, с чем вы можете согласиться. Не прерывайте его, не спорьте с ним, не опровергайте и не исправляйте его факты. И уж тем более не нужно начинать критиковать его в ответ! Если вы чувствуете, что вам есть, что сказать, то лучше приберегите эти аргументы для другой, более конструктивной беседы.

4. Извинитесь за то, в чём вы действительно виноваты. Умение принять свою ответственность, признать ошибку и извиниться уничтожает вашу оборонительную реакцию на корню. Теперь вы способны вывести этот диалог на более высокий уровень – вы можете перейти к сотрудничеству с оппонентом.

5. Сообщите оппоненту, что вы его услышали. Даже если разговор не клеится, переведите дух и скажите критику: «Мне нелегко это принять, но я услышал то, что вы хотели сказать. Я хочу, чтобы вы знали, что я обязательно подумаю над вашими словами».

6. Не слушайте человека, если не можете. Для любых отношений нет ничего лучше, чем открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Если сейчас вы не настроены на откровенный разговор, не заставляйте себя вступать в диалог. Просто сообщите оппоненту, что сейчас не лучшее время для критики, что вы не в настроении. Вы можете сами выбрать день, в который можно будет повторить ваш разговор.

7. Расскажите своё видение ситуации. Нужно сообщить критику, что вы с ним, вероятно, видите мир в разных цветах, и это абсолютно нормально. Это заявление позволит сохранить вашу самооценку на должном уровне и не свести конструктивный диалог к пустому разговору, наполненному лестью и притворством. Помните, что даже самые трудные для понимания вещи можно сказать по-доброму, никого при этом не обидев.

8. Проведите линию оскорблений. Это необходимо для тех отношений, в которых хамство стало обязательной частью общения. Разорвите этот порочный круг, сказав следующее: «Я услышал тебя и хочу, чтобы и ты смог меня услышать. Нам нужен уважительный диалог. Может быть, поговорим чуть позже, когда будет более подходящее время?».

Искреннее слушание лежит в основе правильного извинения. Оно способно исцелить эмоциональную боль другого человека. То, как мы умеем слушать, в конечном счете, определяет наши взаимоотношения.Как реагировать на критику: 8 шагов к конструктивному общению

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда дело доходит до критики, то, безусловно, лучше быть нападающим, чем обороняющимся. Никому не нравится, когда его критикуют. Считается, что на критику нужно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эти цитаты о женщинах полезно знать и ему, и ей!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика