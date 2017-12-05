Как реагировать на критику: 8 шагов к конструктивному общению

Когда дело доходит до критики, то, безусловно, лучше быть нападающим, чем обороняющимся. Никому не нравится, когда его критикуют. Считается, что на критику нужно отвечать негативно, отвергать её и возмущаться. И это абсолютно нормальная оборонительная реакция человека. Однако оборона – это одновременно и наш друг, который защищает нас от обиды, и наш враг, который не позволяет нам критически взглянуть на себя, а ещё рушит взаимоотношения с нападающим человеком.





Пройдите эти 8 шагов, которые помогут вам удержаться от негативной реакции на критику и качественно улучшить ваши взаимоотношения. Однако помните, что каждый из этих этапов требует сильной мотивации, добровольности и практики.

1. Признайте свою беззащитность. Мы встаём в оборону, когда слышим что-то, что задевает нас. Вы попали под огонь? Поймайте себя на том моменте, когда вы из слушателя переключаетесь в агрессора. Сделать это довольно легко: обычно человек начинает возмущаться, когда в критике слышит неточности, искажения или преувеличения.

2. Глубоко дышите. Защитная реакция включается сначала в организме. Она превращает вас в напряжённого человека, который не способен услышать всё, что ему говорят. Умение слышать и воспринимать адекватно новую информацию требует практики. Начать можно с дыхания: сделайте медленный и глубокий вдох, постарайтесь успокоиться.

3. Внимательно слушайте, чтобы понять сказанное. Слушайте оппонента и находите в его словах то, с чем вы можете согласиться. Не прерывайте его, не спорьте с ним, не опровергайте и не исправляйте его факты. И уж тем более не нужно начинать критиковать его в ответ! Если вы чувствуете, что вам есть, что сказать, то лучше приберегите эти аргументы для другой, более конструктивной беседы.

4. Извинитесь за то, в чём вы действительно виноваты. Умение принять свою ответственность, признать ошибку и извиниться уничтожает вашу оборонительную реакцию на корню. Теперь вы способны вывести этот диалог на более высокий уровень – вы можете перейти к сотрудничеству с оппонентом.

5. Сообщите оппоненту, что вы его услышали. Даже если разговор не клеится, переведите дух и скажите критику: «Мне нелегко это принять, но я услышал то, что вы хотели сказать. Я хочу, чтобы вы знали, что я обязательно подумаю над вашими словами».

6. Не слушайте человека, если не можете. Для любых отношений нет ничего лучше, чем открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Если сейчас вы не настроены на откровенный разговор, не заставляйте себя вступать в диалог. Просто сообщите оппоненту, что сейчас не лучшее время для критики, что вы не в настроении. Вы можете сами выбрать день, в который можно будет повторить ваш разговор.

7. Расскажите своё видение ситуации. Нужно сообщить критику, что вы с ним, вероятно, видите мир в разных цветах, и это абсолютно нормально. Это заявление позволит сохранить вашу самооценку на должном уровне и не свести конструктивный диалог к пустому разговору, наполненному лестью и притворством. Помните, что даже самые трудные для понимания вещи можно сказать по-доброму, никого при этом не обидев.

8. Проведите линию оскорблений. Это необходимо для тех отношений, в которых хамство стало обязательной частью общения. Разорвите этот порочный круг, сказав следующее: «Я услышал тебя и хочу, чтобы и ты смог меня услышать. Нам нужен уважительный диалог. Может быть, поговорим чуть позже, когда будет более подходящее время?».

Искреннее слушание лежит в основе правильного извинения. Оно способно исцелить эмоциональную боль другого человека. То, как мы умеем слушать, в конечном счете, определяет наши взаимоотношения.

Текст: Flytothesky.ru