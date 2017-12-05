Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос: «Чего хотят женщины?» И пусть современное общество задает свои собственные эталоны и модели поведения, женщины все также хотят чувствовать поддержку мужчины. Суть человека мало изменилась с древних времен. Эти цитаты остаются актуальными уже много лет. Возможно, они помогут ответить на многие важные вопросы!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти цитаты о женщинах полезно знать и ему, и ей! Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос:...