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Эти цитаты о женщинах полезно знать и ему, и ей!

06.12.2017 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос: «Чего хотят женщины?» И пусть современное общество задает свои собственные эталоны и модели поведения, женщины все также хотят чувствовать поддержку мужчины. Суть человека мало изменилась с древних времен. Эти цитаты остаются актуальными уже много лет. Возможно, они помогут ответить на многие важные вопросы!Эти цитаты о женщинах полезно знать и ему, и ей!

 
 
 
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Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос:...

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