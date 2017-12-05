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Эти цитаты о женщинах полезно знать и ему, и ей!
06.12.2017 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос: «Чего хотят женщины?» И пусть современное общество задает свои собственные эталоны и модели поведения, женщины все также хотят чувствовать поддержку мужчины. Суть человека мало изменилась с древних времен. Эти цитаты остаются актуальными уже много лет. Возможно, они помогут ответить на многие важные вопросы!
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Как когда-то сказал один классик, во всем ищите женщину. На протяжении всей осознанной истории человечества, мужчины пытаются ответить всего на один вопрос:...
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