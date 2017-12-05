Чему публичные извинения могут научить вас?

Возможно, вы уже замечали раньше, что публичные извинения способны испортить любой хороший день, сбить вас с толку, оставить в вас навязчивое чувство незавершённости, ощущение пустоты.





Даже самые лучшие люди оказываются не способными правильно извиниться. По их виду и словам становится ясно, что они извиняются эгоистично. Они сосредотачиваются на собственной боли и скорби, которую ощущают из-за своих действий. Они говорят что-то вроде: «Мне жаль людей, которых я оскорбил, которым я причинил боль. Я чувствую себя ужасно из-за этого». При этом они не в состоянии указать, за что именно им жаль.

В таких извинениях нет подотчётности, нет искренности, нет мотива.

Обратите внимание на эту ошибку. Именно её чаще всего совершают люди, которые любят извиняться в общественных местах. Эта ошибка уничтожает полностью искренность любого извинения.

Лучше всего эта ошибка прослеживается в таких фразах: «Мне жаль, что я разочаровал тебя», «Мне жаль, что ты чувствуешь себя так», «Я глубоко сожалею, что ты так расстроен (разочарован, зол)», «Прости, я причинил тебе так много боли».

Помните: искреннее извинение должно быть сосредоточено на оскорбительных действиях (конкретных словах или поведении), а вовсе не на тех ощущениях, которые испытал человек. Плохое извинение ещё сильнее усугубляет положение. Произнести неискреннее извинение ещё хуже, чем вовсе не извиниться.

Текст: Flytothesky.ru