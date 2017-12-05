ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чему публичные извинения могут научить вас?

06.12.2017 13:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Возможно, вы уже замечали раньше, что публичные извинения способны испортить любой хороший день, сбить вас с толку, оставить в вас навязчивое чувство незавершённости, ощущение пустоты.

Чему публичные извинения могут научить вас?

Даже самые лучшие люди оказываются не способными правильно извиниться. По их виду и словам становится ясно, что они извиняются эгоистично. Они сосредотачиваются на собственной боли и скорби, которую ощущают из-за своих действий. Они говорят что-то вроде: «Мне жаль людей, которых я оскорбил, которым я причинил боль. Я чувствую себя ужасно из-за этого». При этом они не в состоянии указать, за что именно им жаль.

В таких извинениях нет подотчётности, нет искренности, нет мотива.

Обратите внимание на эту ошибку. Именно её чаще всего совершают люди, которые любят извиняться в общественных местах. Эта ошибка уничтожает полностью искренность любого извинения.

Лучше всего эта ошибка прослеживается в таких фразах: «Мне жаль, что я разочаровал тебя», «Мне жаль, что ты чувствуешь себя так», «Я глубоко сожалею, что ты так расстроен (разочарован, зол)», «Прости, я причинил тебе так много боли».

Помните: искреннее извинение должно быть сосредоточено на оскорбительных действиях (конкретных словах или поведении), а вовсе не на тех ощущениях, которые испытал человек. Плохое извинение ещё сильнее усугубляет положение. Произнести неискреннее извинение ещё хуже, чем вовсе не извиниться.Чему публичные извинения могут научить вас?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, вы уже замечали раньше, что публичные извинения способны испортить любой хороший день, сбить вас с толку, оставить в вас навязчивое чувство...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
5 признаков, что ваши отношения подошли к концу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика