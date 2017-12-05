5 признаков, что ваши отношения подошли к концу

Ваш партнёр действительно подходит вам? Или же вам пора двигаться дальше, но уже без него? На эти вопросы нет универсального ответа, ведь ситуация в каждой паре уникальна. Но есть стандартные показатели, по которым можно определить, на какой стадии находятся те или иные отношения.





Прежде чем ответить на 5 вопросов, перечисленных чуть ниже, временно превратитесь в наблюдателя, который может оценить вашу пару с объективной точки зрения. Постарайтесь быть абсолютно беспристрастным.

1. Ваши ценности и жизненные ориентиры различны. У каждого человека есть ценности, которые он не собирается обсуждать с другими. Например, регистрация серьёзных отношений в отделе ЗАГС, рождение детей, переезд в отдельное от родителей жильё. Если основные ценности вашего партнёра не совпадают с вашими, то подобное различие может плохо отразиться на отношениях.

Конечно, каждая пара способна договориться, прийти к компромиссу. Однако не нужно идти на поводу у партнёра, отказываться от своих ценностей в угоду чужим, поддаваться внешнему давлению. Подобное поведение очень скоро вызовет у вас депрессию. Изменение основных жизненных ценностей у партнёров должно произойти постепенно и естественно, и здесь нет места давлению и принуждению. Изменение есть логичный результат совместного личностного роста двух людей.

2. Партнёр принимает вас как должное (он перестал ценить вас). Вечером вы вместе смотрите фильм, который заранее выбрал он, не посоветовавшись с вами. Вы ужинаете едой из ресторана, которую купил он по своему вкусу. Вы одеваете детей в ту одежду, которая понравилась партнёру. Кроме того, партнёр никогда не признается, что его поведение эгоистично. Он просто воспринимает ваше покорное поведение как само собой разумеющееся действие. По его мнению, в вашей совместной жизни всё идет согласно чётко заданному плану.

Чувствуете ли вы, что он с лёгкостью мог бы заменить вас, скажем, надувной секс-куклой? На самом деле он просто перестал ценить вас и интересоваться вашим мнением. К сожалению, такое поведение есть не что иное, как предвестник разрушающихся отношений.

3. Партнёр не уважает вас. Неуважение к другому человеку проявляется по-разному. Одним из примеров может быть отсутствие необходимых действий. Второй вариант – это словесное или эмоциональное насилие, а также пассивно-агрессивное поведение. Все эти формы оскорбительного поведения на первый взгляд незначительные, поэтому их так трудно вовремя заметить. Например, ваш партнёр знает, что он не выполняет какую-то часть своих домашних обязательств, но в то же время он не предпринимает никаких попыток это изменить (это пассивно-агрессивное поведение). Или же он может попытаться создать расстояние между вами, спланировав заранее выходные без вас.

Иногда неуважительное поведение может быть ещё более незаметным. Партнёр может назвать вас привычным оскорбительным словом и не извиниться за это. Или же он может завуалировать оскорбление в иную форму, например, сказав: «В этой одежде ты выглядишь как проститутка». Оскорбление умело замаскировано – ведь на самом деле он вовсе не обзывал вас.

4. Партнёр не заботится о ваших потребностях (физических и эмоциональных). Всё, что вы делаете, вы делаете для своего партнёра. Он же постоянно принимает заботу и любовь, но крайне редко отдаёт. Вы облегчаете ему жизнь, и ему даже не надо работать над отношениями.

Он будет обращать ваше внимание, что стейк недостаточно прожарен, в то время как сам никак не отреагирует на вашу просьбу о помощи. Призадумавшись на минуту, вы понимаете, что количество раз, когда партнёр удовлетворял ваши потребности, можно посчитать по пальцам одной руки.

5. Ваш партнёр много берёт, но мало отдаёт. Чтобы заметить такое неуважительное поведение, вам может потребоваться немало времени. Однако постепенно вы заметите, что вы постоянно интересуетесь его делами, заботитесь о нём, спрашиваете о его планах. В свою очередь партнёр не ведёт себя аналогично. Он проявляет интерес к вам настолько редко, что вы и забыли, когда это случалось в последний раз.

Такие отношения являются родительскими, где один партнёр – мама (или папа), а второй – вечный ребёнок, способный брать, но не отдавать. Эти отношения не конструктивны, поскольку в них нет места совместному личностному росту.

Текст: Flytothesky.ru