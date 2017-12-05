Везение в любви по знаку зодиака

Когда личная жизнь не складывается, многие почему-то списывают это на злую судьбу или ищут причины неудач в любви там, где их искать не нужно. Астрологи утверждают, что успех в любви на 90% зависит от того, под каким знаком зодиака родился тот или иной человек. Давайте проверим?





Овнов сложно назвать счастливчиками в сфере любовной. Люди этого знака зодиака весьма импульсивны и с трудом поддаются каким-либо установкам и правилам. Они ищут спутника жизни по принципу «принимай меня таким, какой я есть или до свидания». К слову, принять напористый и непоколебимый характер Овна может далеко не каждый. Отсюда и вытекает такое большое количество одиноких представителей знака Овен.

Тельцов нередко отдаляет от счастливых отношений их прагматичный подход к жизни. Они не способны строить личную жизнь, полагаясь только на свои чувства, так как комфорт и достаток занимают в их жизни далеко не последнее место. Если женщинам этого знака удается найти успешного состоявшегося кандидата в супруги, то их союз будет крепким и долгим. А вот мужчины-Тельцы между личной жизнью и работой чаще выбирают второй вариант.

Близнецы по жизни счастливчики. Им особо не приходится прикладывать усилия, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или расположить к себе новых знакомых. Но что касается любви, здесь фортуна не всегда стоит на их стороне. Все дело в том, что Близнецы относятся к отношениям поверхностно. Они нередко из-за своего равнодушия упускают шанс связать свою жизнь с по-настоящему стоящими половинками.

Раки в большинстве своем серьезно настроенные люди. Они редко вступают в отношения, которые не сулят им будущего. И чаще это случается в юном возрасте. Повзрослев, Раки, и мужчины, и женщины ответственно подходят к выбору спутника жизни. Такой благоразумный подход к жизни чаще всего выливается в прочные и счастливые отношения.

Львы – это всеобщие любимчики. Они обладают высокой самооценкой, которая помогает им притягивать к себе поклонников. Напитанные всеобщей любовью Львы так же легко дарят теплые чувства и эмоции окружающим. Вот оно настоящее везение в любви. Главное, чтобы в этом любовном круговороте Львы не утратили самое главное – уважение и понимание своих вторых половин.

Девы, по сравнению с остальными знаками зодиака, слишком требовательны в отношениях любовных. Они с опаской относятся к случайным встречам и знакомствам и часто упускают возможность стать счастливыми в личной жизни. Пока они составляют список обязательных качеств потенциального партнера, десятки подходящих им половинок проходят мимо. Для везения в любви Девам нужно немного расслабиться и полагаться на собственную интуицию.

Весы – это те самые счастливчики, которым жизнь дарит невероятное количество внимания и даже поклонения представителей противоположного пола. Люди этого знака обаятельны, милы и добры к окружающим. Такая любовь к людям щедро вознаграждает их взаимностью. Весы ищут взаимность и гармонию в отношениях. И если они это получают, то их союз обещает быть крепким и счастливым долгие годы.

Типичные представители знака Скорпион обладают неким магнетизмом и очарованием, что позволяет им даже в зрелые годы оставаться привлекательными для противоположного пола. Эти люди умеют любить и принимать любовь, но их прирожденная недоверчивость нередко становится причиной расторжения даже изначально крепких браков.

Судьба обычно щедро одаривает Стрельцов хорошими людьми, с которыми те могли бы создать гармоничные долгосрочные отношения. Но так как почти все люди этого знака постоянно находятся в погоне за мнимым счастьем, то в результате они часто остаются ни с чем. Стрельцам вечно не хватает драйва и приключений, что часто становится причиной их одиночества в старости.

Практика показывает, что мужчины-Козероги гораздо более удачливы своих зодиакальных сестер. Мужчины этого знака напористы в работе и делах любовных. А так как женщинам свойственно отдавать пальму первенства представителям сильного пола, то мужчинам-Козерогам не составляет труда создать крепкую семью, где жена – хранительница очага, а он главный добытчик в семье. Женщинам этого знака приходится труднее в любовных делах. Желание руководить и прогибать под себя партнера часто оборачивается для них расставанием.

А вот у Водолеев ситуация складывается с точностью наоборот. Так как их основной чертой характера является свободолюбие и независимость, женщинам этого знака не составляет труда найти такого же легкого и свободного мужчину. А вот мужчинам-Водолеям приходится подстраиваться под общепринятые стандарты счастливой благополучной семьи. Не все мужчины знака зодиака Водолей готовы на это.

Женщинам знака Рыбы, как правило, везет в любви. Так как Рыбы славятся умением манипулировать, им не составляет труда произвести хорошее впечатление на представителей противоположного пола. А что касается мужчин-Рыб, то их талант манипулировать иногда оборачивается не в их пользу. Женщины ищут для серьезных отношений мужчин ответственных и целеустремленных. А переменчивость и излишняя мечтательность мужчин-Рыб часто отпугивает от них серьезно настроенных женщин.

Текст: Flytothesky.ru