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Международный день гражданской авиации: интересные факты
06.12.2017 16:20 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Международный день гражданской авиации был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, целью создания такого праздника стало привлечение внимания к достижениям в этой области.
Первым словом в истории авиации можно считать управляемый полет человека на аппарате с двигателем 17 декабря 1903 года. Создателями аппарата были братья Райт.
Роль гражданской авиации в жизни не только отдельно взятой страны, но и всего мира переоценить невозможно. В этом деле многое зависит и от техники, и от человеческого фактора. Надежность транспорта и профессионализм специалистов – эти факторы являются залогом успеха любого полета.
По данным Белстата, в Беларуси объем воздушных перевозок пассажиров с января по октябрь 2017 года составил 2,6 миллиона человек. С каждым годом растет число перелетов судов различных авиакомпаний через белорусское воздушное пространство.
В Международный день гражданской авиации Sputnik собрал пять интересных фактов об этой сфере деятельности.
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В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан с гражданской авиацией.
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