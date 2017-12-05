Международный день гражданской авиации: интересные факты

Международный день гражданской авиации был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, целью создания такого праздника стало привлечение внимания к достижениям в этой области.

Первым словом в истории авиации можно считать управляемый полет человека на аппарате с двигателем 17 декабря 1903 года. Создателями аппарата были братья Райт.

Роль гражданской авиации в жизни не только отдельно взятой страны, но и всего мира переоценить невозможно. В этом деле многое зависит и от техники, и от человеческого фактора. Надежность транспорта и профессионализм специалистов – эти факторы являются залогом успеха любого полета.

По данным Белстата, в Беларуси объем воздушных перевозок пассажиров с января по октябрь 2017 года составил 2,6 миллиона человек. С каждым годом растет число перелетов судов различных авиакомпаний через белорусское воздушное пространство.

В Международный день гражданской авиации Sputnik собрал пять интересных фактов об этой сфере деятельности.