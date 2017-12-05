Настройтесь на свою самую бесценную способность – интуицию

У всех есть интуитивные способности, но они зависят от того, насколько человек настроен на их волну. Интуиция – это умение понимать ситуацию без необходимости сознательных рассуждений, однако мы почему-то по-прежнему склонны к принятию решений именно на основе сознательного восприятия, а точнее своих пяти чувств восприятия. А как насчет вашего шестого чувства, вашей интуиции? Это же, можно сказать, священный дар, а рациональный ум – всего лишь верный слуга интуиции. Мы уделяем внимание слуге и забываем про дар.





Сколько раз вы сами говорили или слышали от других слова «я знал, что нужно было послушать свой внутренний голос», «вот я как чувствовал…»? Это и есть ваша бесценная интуиция. Сколько раз у вас сразу появлялся ответ на вопрос, но вы к нему не прислушивались и начинали анализировать, прежде чем принимать окончательное решение? Первая ваша реакция – это, конечно же, ваша интуиция. Когда вы чувствуете внутреннее неудовлетворение, это тоже она родимая, подающая вам сигналы о том, что нужно изменить ситуацию. Научитесь доверять ей, в конце концов! Пусть она подсказывает вам во всех сферах: отношения, еда, работа, окружающая среда.

Сознательные рассуждения могут быть полезны только лишь для проверки, но, по правде говоря, они также могут завести вас в тупик, если вы станете слишком на них рассчитывать. Единственная причина, почему вы сегодня не имеете того, к чему стремитесь, состоит в том, что вы постоянно задаетесь вопросами. Чтобы следовать голосу своей интуиции, вам нужно сначала настроить себя, и тогда вы станете слышать её гораздо чётче и понятнее.

Вот 5 простых советов, которые помогут вам открыть удивительную силу собственной проницательности. Между прочим, она живёт внутри вас с самого вашего рождения.

1. Успокойтесь и замедлитесь на краткий период времени. Сложно услышать себя, когда вы постоянно что-то делаете или говорите. Уделите время осознанному мышлению, прочувствуйте момент своего существования. Просто будьте.

2. Ощутите свое присутствие в настоящем. Сосредоточьтесь на том, где вы сейчас находитесь, и как вы себя чувствуете. Не там, где вам нужно быть в будущем, и не на том, что произошло в прошлом.

3. Двигайтесь и действуйте. Уделите время какой-нибудь активности. Сломайте свой привычный шаблон. Такое движение создает для вас особенное пространство, когда вы сможете услышать своего внутреннего гида.

4. Полностью доверяйте. Обратите внимание на то, что первым приходит вам на ум. Доверяйте этой информации, знайте, что это правильный ответ, и не подвергайте его сомнению. Теперь вы знаете, что лучше для вас.

5. Делайте другой выбор. Помните, что лучшее для вас не всегда логично. Выбирайте сигналы интуиции, а не сознательные рассуждения, дезориентирующие вас.

Следуйте этим советам, и со временем вам станет легче настраиваться на вашу интуицию с минимальными усилиями, а то и вовсе без усилий.

Текст: Flytothesky.ru