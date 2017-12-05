Самые красивые горы в мире

Горы – это самые настоящие чудеса природы, которые стоит увидеть вблизи, чтобы вдохновиться их величественной красотой. Посмотрите на эти фото ряда самых живописных вершин в мире.

1. Виникунка, Куско, Перу





Её еще называют Семицветной или Радужной горой. Яркие цвета – это полезные ископаемые, скрытые в горе, но их не всегда было можно увидеть. В течение многих лет Виникунка «пряталась» под толстым слоем льда.

2. Му Кан Чай, Вьетнам





Гора в небольшой сельской провинции на севере Вьетнама используется для выращивания риса на её террасах. Цвета полей могут варьироваться от изумрудно-зеленого и золотисто-желтого до светло-коричневого.

3. Киркьюфелл, Грундарфьордюр, Исландия





Гора находится на полуострове Снайфедльснес. Кажется, что её пик поднимается из океана, а водопады делают гору еще более живописной. Здесь, кстати, снимались шестой и седьмой сезоны «Игр престолов».

4. Три сестры, Голубые горы, Австралия





Толпы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть «Трех сестер». По легенде, они были из племени Катумба, но полюбили трех братьев из племени Непеан, из-за чего и началась межплеменная война. Чтобы защитить сестер, колдун превратил их в скалы.

5. Доломиты, Италия





Озеро Брайес (озеро Прагса) часто называют жемчужиной Доломитов, и оно простирается на 35 м. Летом его кристально прозрачные воды очень красиво отражают окружающие пейзажи.

6. Анды, Альтиплано, Боливия





Анды – самый длинный континентальный горный хребет в мире. В Боливии, на Альтиплато, находится озеро Лагуна Колорадо или красная лагуна. Его мелкие, соленые воды привлекают редчайших андских фламинго, а своим цветом озеро обязано водорослям и осадкам в воде.

7. Геопарк Чжанъе Данься, Ганьсу, Китай





Красочные полосатые горы состоят из слоев минералов и горных пород. Сейчас охраняемый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ранее малоизвестное чудо природы – это популярный туристический объект.

8. Гора Фитц-Рой, Патагония





Местное племя Теуэльче называло эту гору Чалтен или «курящая гора». А еще она послужила источником вдохновения для логотипа продукции компании Patagonia. Сам основатель компании Ивон Шуинар поднялся на гору в 1968 году.

9. Гора Сноудон, Гвинедд, Уэльс





Скорее всего, вы никогда не слышали о горе Сноудон, но на самом деле она заслуживает внимания. Эдмунд Хиллари, первый альпинист, забравшийся на Эверест, использовал Сноудон в качестве тренировочной площадки.

10. Маттерхорн, Церматт, Швейцария





Маттерхорн, пожалуй, самый известный пик в Альпах – и один из самых опасных. Здесь также пролегла первая в мире электрифицированная железная дорога Горнерграт под открытым небом, запущенная в 1898 году.

11. Гора Крейдл, Тасмания, Австралия





Для туристов здесь предлагается шестидневный поход Overland Track длиной в 64 км. У вас есть отличная возможность по пути увидеть вомбатов, опоссумов и валлаби.

12. Ама-Даблам, Гималаи, Непал





Обычно все внимание в Гималаях привлекает Эверест. И хотя Ама-Даблам не столь известна, она не менее впечатляющая. Её название переводится как «ожерелье матери», поскольку горные хребты выглядят так, словно раскрывают свои объятия, а висячий ледник похож на подвеску на ожерелье.

13. Рейнефьорден, Рейне, Норвегия





Он находится на архипелаге Лофотен в Северном полярном круге, и выглядит неимоверно живописно. По всей местности разбросаны «рорбу» или рыбацкие домики, которые нынче переделаны в гостиницы для туристов.

Текст: Flytothesky.ru

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