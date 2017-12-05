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Самые красивые горы в мире

06.12.2017 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Горы – это самые настоящие чудеса природы, которые стоит увидеть вблизи, чтобы вдохновиться их величественной красотой. Посмотрите на эти фото ряда самых живописных вершин в мире.

1. Виникунка, Куско, Перу

Самые красивые горы в мире

Её еще называют Семицветной или Радужной горой. Яркие цвета – это полезные ископаемые, скрытые в горе, но их не всегда было можно увидеть. В течение многих лет Виникунка «пряталась» под толстым слоем льда.

2. Му Кан Чай, Вьетнам

Самые красивые горы в мире

Гора в небольшой сельской провинции на севере Вьетнама используется для выращивания риса на её террасах. Цвета полей могут варьироваться от изумрудно-зеленого и золотисто-желтого до светло-коричневого.

3. Киркьюфелл, Грундарфьордюр, Исландия

Самые красивые горы в мире

Гора находится на полуострове Снайфедльснес. Кажется, что её пик поднимается из океана, а водопады делают гору еще более живописной. Здесь, кстати, снимались шестой и седьмой сезоны «Игр престолов».

4. Три сестры, Голубые горы, Австралия

Самые красивые горы в мире

Толпы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть «Трех сестер». По легенде, они были из племени Катумба, но полюбили трех братьев из племени Непеан, из-за чего и началась межплеменная война. Чтобы защитить сестер, колдун превратил их в скалы.

5. Доломиты, Италия

Самые красивые горы в мире

Озеро Брайес (озеро Прагса) часто называют жемчужиной Доломитов, и оно простирается на 35 м. Летом его кристально прозрачные воды очень красиво отражают окружающие пейзажи.

6. Анды, Альтиплано, Боливия

Самые красивые горы в мире

Анды – самый длинный континентальный горный хребет в мире. В Боливии, на Альтиплато, находится озеро Лагуна Колорадо или красная лагуна. Его мелкие, соленые воды привлекают редчайших андских фламинго, а своим цветом озеро обязано водорослям и осадкам в воде.

7. Геопарк Чжанъе Данься, Ганьсу, Китай

Самые красивые горы в мире

Красочные полосатые горы состоят из слоев минералов и горных пород. Сейчас охраняемый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ранее малоизвестное чудо природы – это популярный туристический объект.

8. Гора Фитц-Рой, Патагония

Самые красивые горы в мире

Местное племя Теуэльче называло эту гору Чалтен или «курящая гора». А еще она послужила источником вдохновения для логотипа продукции компании Patagonia. Сам основатель компании Ивон Шуинар поднялся на гору в 1968 году.

9. Гора Сноудон, Гвинедд, Уэльс

Самые красивые горы в мире

Скорее всего, вы никогда не слышали о горе Сноудон, но на самом деле она заслуживает внимания. Эдмунд Хиллари, первый альпинист, забравшийся на Эверест, использовал Сноудон в качестве тренировочной площадки.

10. Маттерхорн, Церматт, Швейцария

Самые красивые горы в мире

Маттерхорн, пожалуй, самый известный пик в Альпах – и один из самых опасных. Здесь также пролегла первая в мире электрифицированная железная дорога Горнерграт под открытым небом, запущенная в 1898 году.

11. Гора Крейдл, Тасмания, Австралия

Самые красивые горы в мире

Для туристов здесь предлагается шестидневный поход Overland Track длиной в 64 км. У вас есть отличная возможность по пути увидеть вомбатов, опоссумов и валлаби.

12. Ама-Даблам, Гималаи, Непал

Самые красивые горы в мире

Обычно все внимание в Гималаях привлекает Эверест. И хотя Ама-Даблам не столь известна, она не менее впечатляющая. Её название переводится как «ожерелье матери», поскольку горные хребты выглядят так, словно раскрывают свои объятия, а висячий ледник похож на подвеску на ожерелье.

13. Рейнефьорден, Рейне, Норвегия

Самые красивые горы в мире

Он находится на архипелаге Лофотен в Северном полярном круге, и выглядит неимоверно живописно. По всей местности разбросаны «рорбу» или рыбацкие домики, которые нынче переделаны в гостиницы для туристов.Самые красивые горы в мире

Текст: Flytothesky.ru

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Горы – это самые настоящие чудеса природы, которые стоит увидеть вблизи, чтобы вдохновиться их величественной красотой. Посмотрите на эти фото ряда самых...

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