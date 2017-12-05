Отпустить не значит сдаться

Я слишком долго держусь за вещи. Когда я чувствую, как люди ускользают от меня, я цепляюсь за них. Когда чувства начинают увядать, я отчаянно пытаюсь вернуть их к жизни. Я по-глупому верю в то, что могу заставить любимого человека быть со мной, не принимая во внимание его желания.





Я трачу уйму времени и энергии, гоняясь за людьми, гоняясь за чувствами, гоняясь за тем, что мне привычно и знакомо, потому что это знакомое дает мне ощущение безопасности. Потому что безопасность делает меня уверенной. Потому что иногда гораздо легче держаться за то, что я знаю, чем оглянуться в поисках нового. Потому что отпустить – это все равно что сбросить с себя защитное одеяло, в которое так удобно и тепло кутаться, и посмотреть пугающей пустоте в лицо. Именно поэтому я цепляюсь за людей и вещи, потому что я банально боюсь.

Я боюсь неизвестности. Я боюсь изменений. Я боюсь того, кем я стану, когда меня не будут окружать привычные мне люди. И поэтому я заставила себя поверить в то, что уйти или отпустить – это проявление слабости. Это значит сдаться. А сдаваться я точно не хочу.

Тем не менее, я постепенно начала принимать истину: нужно уходить от того, что становится токсичным, болезненным, неприятным и негативным.

Это нормально устанавливать свои границы, говорить «нет», разрывать отношения, увольняться с работы и уходить оттуда, где вам некомфортно, где вас не уважают, не замечают и не ценят, хотя вы этого полностью заслуживаете.

Я поняла, что есть разница между отпустить и сдаться. Сдаться означает полную остановку – вы прекращаете бороться, прекращаете верить, прекращаете прилагать какие-либо усилия. Отпустить означает, что вы сделали все, что в ваших силах: вы боролись, вы любили, вы тратили максимум своей энергии. Это значит, что пришла пора искать свой собственный путь, ведь ничто и никто не обязан оставаться рядом с вами навсегда, а некоторые люди – это просто подарки, испытания и уроки судьбы, но они занимают временное место в вашей жизни.

Отпустить значит обрести новое пространство, новые начинания и надежду.

Поэтому я начала работать над своей дистанцией и своими границами. Я начала любить себя. Я признала тот факт, что ничего не могу контролировать в этой жизни, кроме своего отношения, своих обстоятельств, своего выбора и своих чувств. Самое главное, я работаю над тем, чтобы отпустить то, за что я так отчаянно цепляюсь, чтобы перестать бояться перемен, дискомфорта и неизвестности.

Текст: Flytothesky.ru