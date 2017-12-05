12 истин о любви к себе, которые необходимо помнить

Любовь к себе – это то, как вы себя видите, как к себе относитесь, и что сами себе желаете. Если вам кажется, что себя любить невозможно, да и практически не за что, тогда запомните эти 12 прописных истин.





1. Вы уникальны

В обществе существует миф о том, что мы должны всячески доказывать собственную ценность, демонстрируя свои внешние достижения: например, иметь хороший дом, успешную карьеру, завидного партнера и шикарную фигуру. Истина в том, что ваша ценность врожденная – вы уже родились самодостаточной личностью. Вы пришли сюда не что-то кому-то доказать, а радоваться жизни, любить, учиться и созидать!

2. Сравнение – это растрата энергии

Сравнение уничтожает всю суть вашей жизни – быть самим собой, то есть быть уникальной комбинацией врожденных способностей, талантов и интересов. Сравнение не имеет ни малейшего смысла, потому что вы несравнимы.

3. Сосредотачивайтесь на своих плюсах

Обращайте внимание на то, что вы делаете хорошо, вместо того, чтобы замечать только свои неверные действия. Замените самокритику похвалой, и по мере роста вашей уверенности вы сможете раскрыть весь свой потенциал.

4. Вы – это не ваше прошлое

Иными словами, вы не тот человек, которым были 10 минут назад, не говоря уже о десятилетии назад – ваши клетки регенерируют, вы дышите кислородом, и вы приобретаете опыт. Это означает, что ваше прошлое не определяет вас – потому что в каждый следующий момент вы новый человек.

5. Забота о себе – не эгоизм, а необходимость

Находите время побыть наедине с собой вместо того, чтобы сидеть в социальных сетях. О чем вы мечтаете? Какие эмоциональные травмы вам нужно проработать? Познакомьтесь с собой внутренним, чтобы найти собственную цель и собственный путь.

6. Вы – это не ваши мысли

У всех нас «живет» голос в голове, который говорит, что мы недостаточно хороши, умны, харизматичны. Он постоянно указывает нам на наши недостатки и ошибки. Хорошая новость: вы – это не ваши мысли. Вы только наблюдатель за своими мыслями. Ваши мысли приходят и уходят, а вы остаетесь. Не воспринимайте их столь серьезно.

7. Вы заслуживаете эмпатии к самому себе

Вы наверняка ощущаете доброту и сострадание к другим людям, но того же самого вы заслуживаете и по отношению к себе. Нельзя реагировать на себя с расстройством или осуждением, отвечайте любовью и пониманием, потому что в этот момент ваш внутренний ребенок нуждается в вас.

8. Вы – это не ваше тело

Ваше тело – прекрасный храм для вашей души. И это дар, позволяющий вам ходить по земле, любить и танцевать. Научитесь ценить свое тело и относиться к нему с любовью и уважением.

9. Вы – это не то, что другие думают о вас

Каждый человек смотрит на мир через призму собственного опыта и убеждений, поэтому мнение других о вас может быть совершенно далеким от истины. Следовательно, не ищите одобрения у окружающих, одобряйте себя сами.

10. В первую очередь вам нужно любить себя

Мы ошибаемся в том, что откладываем любовь к себе до какого-то дня в будущем – мы думаем, что будем любить себя, когда заполучим достойного партнера, работу мечты, высокую зарплату или избавимся от лишнего веса. Истина в том, что мир является отражением вас, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша реальность изменилась, вы должны сами сделать первый шаг. Все в вашей жизни встанет на свои места, когда вы сначала научитесь любить и принимать себя.

11. Вы идеально несовершенны

Факт в том, что мы всегда будем несовершенными, как простые смертные люди. Такова природа нашего бытия. Вы можете грешить вредной пищей, лениться, откладывать на потом, осуждать себя и других, пить алкоголь и не мыть голову в дни уныния. Но вы также можете работать над собой и самосовершенствоваться – у вас постоянно есть выбор.

12. Вы гораздо более волшебны и великолепны, чем знаете

Знаете ли вы те моменты, когда мельком могли увидеть свое лучшее «я»? Когда вы помогаете другу или смотрите на восход солнца. Когда танцуете под любимую песню, рисуете картину или ощущаете неимоверный прилив энергии. Вот кто вы на самом деле. Вы – это не ваши недостатки, сомнения, плохое настроение или ощущение вины. Вы – это уникальный человек с набором не менее уникальных качеств и изумительным потенциалом. Это то, на чем должна основываться истинная любовь к себе. Верьте в свою внутреннюю магию.

Текст: Flytothesky.ru