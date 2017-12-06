Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Турецкий художник-миниатюрист Хасан Кале из Стамбула творит удивительные вещи, которые действительно можно назвать настоящим чудом. Вот, например, один из его шедевров, выполненный на птичьем пере.





Так выглядит процесс его неимоверно кропотливой работы: мастер рисует на семечке тыквы.





А это Хасан Кале в своем стамбульском рабочем офисе.





Банальные и скучные крышечки от бутылок – хоть пластиковые, хоть металлические – тоже можно превратить в произведения искусства.





Последние крошечные мазки… и на семечке тыквы появляется Галатская башня, древняя стамбульская достопримечательность.





Художник демонстрирует одну из своих работ на кедровом орешке.





И снова фото рабочего процесса – живопись на тыквенном семечке.





Еще одна работа – картина с массой тонко прорисованных деталей на бритвенном лезвии.





Хасан Кале на фоне Галатской башни.





Кроме того, он может разрисовывать и очень крошечные книжечки, превращая их в альбомы миниатюр.





Текст: Flytothesky.ru