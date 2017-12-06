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Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

06.12.2017 21:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Турецкий художник-миниатюрист Хасан Кале из Стамбула творит удивительные вещи, которые действительно можно назвать настоящим чудом. Вот, например, один из его шедевров, выполненный на птичьем пере.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Так выглядит процесс его неимоверно кропотливой работы: мастер рисует на семечке тыквы.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

А это Хасан Кале в своем стамбульском рабочем офисе.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Банальные и скучные крышечки от бутылок – хоть пластиковые, хоть металлические – тоже можно превратить в произведения искусства.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Последние крошечные мазки… и на семечке тыквы появляется Галатская башня, древняя стамбульская достопримечательность.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Художник демонстрирует одну из своих работ на кедровом орешке.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

И снова фото рабочего процесса – живопись на тыквенном семечке.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Еще одна работа – картина с массой тонко прорисованных деталей на бритвенном лезвии.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Хасан Кале на фоне Галатской башни.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Кроме того, он может разрисовывать и очень крошечные книжечки, превращая их в альбомы миниатюр.

Крошечные картины турецкого «Микроанджело»

Текст: Flytothesky.ruКрошечные картины турецкого «Микроанджело»

 
 
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Турецкий художник-миниатюрист Хасан Кале из Стамбула творит удивительные вещи, которые действительно можно назвать настоящим чудом. Вот, например, один из его...

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