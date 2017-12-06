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Крошечные картины турецкого «Микроанджело»
06.12.2017 21:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Турецкий художник-миниатюрист
Так выглядит процесс его неимоверно кропотливой работы: мастер рисует на семечке тыквы.
А это Хасан Кале в своем стамбульском рабочем офисе.
Банальные и скучные крышечки от бутылок – хоть пластиковые, хоть металлические – тоже можно превратить в произведения искусства.
Последние крошечные мазки… и на семечке тыквы появляется Галатская башня, древняя стамбульская достопримечательность.
Художник демонстрирует одну из своих работ на кедровом орешке.
И снова фото рабочего процесса – живопись на тыквенном семечке.
Еще одна работа – картина с массой тонко прорисованных деталей на бритвенном лезвии.
Хасан Кале на фоне Галатской башни.
Кроме того, он может разрисовывать и очень крошечные книжечки, превращая их в альбомы миниатюр.
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Турецкий художник-миниатюрист Хасан Кале из Стамбула творит удивительные вещи, которые действительно можно назвать настоящим чудом. Вот, например, один из его...
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