Какой сегодня праздник: 7 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации? О том, чем еще ознаменовано 7 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 декабря

В 1769 году императрица Екатерина II учредила "Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия".

В 1877 году Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.

Кто родился 7 декабря

7 декабря в православном календаре

Православные 7 декабря 2017 чтут память великомученика Меркурия, святой Екатерины родом из Александрии, мученика Меркурия Смоленского.

Именины

В этот день именины у Михаила, Митрофана, Евгения, Марка, Порфирия, Ивана, Алексея, Григория, Александра, Екатерины.

7 декабря в народном календаре

В этот день начинались санные гуляния — первые катались молодожены, которые женились прошедшей осенью. За расписанными красками и украшенными лентами санями новобрачных ехал целый кортеж из всех родных и друзей.

В ночь на 7 декабря незамужние девушки гадали на женихов.