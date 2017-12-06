Узнайте правду о вашем браке всего за 1 минуту

Позвольте рассказать вам о самой большой лжи, с которой сталкиваются люди в браке. Но для начала вам необходимо пройти короткий и простой тест, который полностью изменит ваше мнение о супружеских отношениях.





Итак, предположим, что у вас и вашего супруга выходной выпал на один и тот же день. Как вы его проведёте?

Не торопитесь с ответом, дайте себе время, чтобы хорошенько поразмыслить над вопросом. Не подглядывайте вниз!

Итак, присвойте себе букву «А», если вы решили сначала обсудить эту идею с партнёром. И запомните букву «Б», если вы не собирались договариваться с супругом и решили всё сами. Буква «Б» также соответствует тому, что вы предполагали провести этот день по отдельности с партнёром, чтобы каждый занимался тем, чем он хочет.

Этот короткий тест помогает увидеть одну из главных проблем супругов в браке. Психологи считают, что это также одна из популярнейших причин развода. Это неумение (или нежелание) принять (учесть) ваши с супругом различия.

В любых отношениях партнёры – это два разных человека, которые учатся договариваться друг с другом, а не спорят о своих различиях, упрямо отстаивая своё мнение. Единоличное решение, как именно вы проведёте с супругом выходной, так же неверно, как и продумывание отдельного от супруга отдыха. И в первом, и во втором примере допускается одна и та же грубая ошибка – неумение принимать ваши различия. Вы и ваш партнёр – это два совершенно разных человека, и вы всегда будете ссориться на этой почве, если не признаете и не примите этот факт. Тем не менее, несмотря на ваши различия, вы оба находитесь в браке друг с другом.

Любой брак начинается со столкновения лбами, с непримиримых различий супругов. Если вы не верите в это, то каждый прожитый вместе с партнёром день будет доставлять вам массу проблем. Даже в самом начале ваших отношений, когда вам казалось, что вы очень похожи, что у вас много общего, уже тогда вы были совершенно разные.

Подумайте обо всех вещах, которые различают людей: разные гены, пол, воспитание, система ценностей, вера, жизненный опыт – и это только начало списка! Помимо всего прочего, вы получили разное образование, запомнили разные родительские программы, у вас были разные лучшие друзья. А что насчёт профессии, хобби, предпочтений в еде? У всех людей разные потребности во сне и отдыхе, разная активность. Мы даже по-разному переносим холод и жару! Действительно, если хотите занять себя на весь выходной день, то сядьте и составьте огромный список ваших с партнёром различий.

Рано или поздно вам придётся принять ваши различия. Все люди, состоящие в удачных браках, делают это.

Вспомните тест в начале статьи и воспользуйтесь простым советом:

• Если вы считаете, что вы с партнёром весьма похожи, то вы непременно будете с ним бороться, чтобы защитить собственную индивидуальность. Если вы принимаете ваши различия, то вы сможете договориться в любых ситуациях.

Ваши отношения изменяться кардинально, если вы примите эту идею на веру. Только представьте: в ваших отношениях больше нет места лжи, ссорам и недопониманию. Вы понимаете, что вы разные, поэтому вы можете сотрудничать.

Вопреки расхожему мнению, различия не отдаляют вас друг от друга. Это могут сделать только те различия, которые не признаются супругом. Понимая и принимая человека со всеми его особенностями, вы делаете шаг навстречу новой и лучшей супружеской жизни.

Действуйте как команда, которая знает и ценит сильные стороны друг друга! Не уподобляйтесь соперникам, которые день ото дня борются из-за непримиримых различий.

Текст: Flytothesky.ru