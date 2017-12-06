Знаки зодиака: какие перемены в вашу личную жизнь принесет 2018

Ждете ли вы каких-то поворотов в личной жизни? Строите ли планы? А может быть вы мечтаете о чуде, которое раскрасит вашу жизнь в яркие краски? Какие секреты в этой сфере раскроют вам звезды?





1. Овен

Вы можете встретить действительно самую настоящую любовь, и этот человек вас не обманет, как уже нередко случалось. В уходящем году в вашей жизни было много случайных встреч, но уже совсем скоро вы получите то, что принадлежит вам по праву… и больше никаких временных отношений.

2. Телец

Вы упрямы, жаждете независимости и яростно защищаете свое жизненное пространство. В 2018 это только усилится, но вам все-таки нужно научиться впускать других людей в свою жизнь. В результате у вас может появиться новый друг или вы даже встретите свою вторую половинку, но самым важным моментом наступающего года будет ваш внутренний рост и понимание себя.

3. Близнецы

Вы терпеть не можете одиночество, ведь оно делает вас уязвимым и даже задевает ваше чувство достоинства. Уходящий год был для вас сплошным поиском отношений, чтобы почувствовать себя нужными и укрепить уверенность в самих себе. 2018 станет совсем другим: вы наконец-то найдете свою любовь, а точнее вы научитесь любить себя, чтобы больше не ощущать себя одинокими.

4. Рак

В прошлом вам было сложно найти достойного партнера, поскольку вы многого о себе не знали. Вы много и упорно трудились, чтобы стать тем, кем вы есть. В 2018 вы получите то, к чему стремились, и ваше счастье где-то очень близко. Все складывается так, как вы того желаете, пусть медленно, но верно. Вы удивитесь сколько сюрпризов в этом плане принесет вам следующий год.

5. Лев

Вы будете искать духовную связь и общение с кем-то очень особенным, ведь год уходящий был наполнен для вас бессмысленными и ненужными связями. В 2018 все произойдет в точности до наоборот. Вы начнете искать искренние эмоции и глубину отношений, а также внутреннюю, а не внешнюю красоту.

6. Дева

В уходящем году вам не очень везло, однако теперь все изменится. Любовь действительно нечаянно нагрянет. Ищите и найдете: не стесняйтесь общаться с незнакомцами и знакомиться с новыми людьми. Не бойтесь рисков и активно стройте отношения. Это ваш год!

7. Весы

В плане романов и романтики 2017 превратился для вас в длинное и изнурительное путешествие. Вы постоянно кого-то искали, но не были уверены, каким хотите видеть «своего» человека. В 2018 вы сможете увидеть более цельную картину и понять, что вы хотите получить от потенциального партнера. И эти перемены будут только к лучшему.

8. Скорпион

Лейтмотивом всего 2018 года будет любовь – к самому себе, конечно же. И, честно говоря, вам будет недосуг волноваться о романтических связях, ведь вы строите отношения с самим собой! Вам не нужно будет к кому-либо или чему-либо привязываться. Вы хотите расправить крылья и взмыть в небо, как птица. Весь мир будет лежать у ваших ног, потому продолжайте любить жизнь.

9. Стрелец

В наступающем году вы встанете на защиту своей личной жизни и наконец-то перестанете позволять другим использовать и эксплуатировать себя. Весь 2017 прошел для вас под знаком противоречивых и неясных предчувствий и мимолётных связей. Вы пускали людей в свою жизнь, позволяя им уходить и приходить. Очень скоро все однозначно изменится, и ненужные люди отпадут сами собой.

10. Козерог

Вы постоянно отталкивали любовь от себя, что, возможно, кроется в каких-то проблемах на эмоциональном уровне. Однако вы вырветесь из своей скорлупы, и 2018 пройдет в радости и веселье. Вы ощутите небывалую уверенность, и людей будет притягивать к вам словно магнитом. Вы станете душой любой компании и осознаете собственную привлекательность. Вы наконец-то позволите себе выпустить пар и увидеть, что вам предлагает жизнь. Козероги, это ваше звездное время – вперед!

11. Водолей

В 2018 вы, скорее всего, встретите кого-то, кто кардинально поменяет вашу жизнь, причем весьма причудливым и странным образом. Вполне вероятно, что вы не останетесь с ним навсегда, но этот человек сыграет очень значимую роль в вашей трансформации. Не оказывайте сопротивление, ведь он пришел, чтобы преподать вам важный и полезный жизненный урок. Будьте к этому готовы.

12. Рыбы

2018 будет наполнен страстью и эмоциями для Рыб, и все будет идти правильно, так как должно быть. Вы почувствуете себя нежным и любящим человеком, открытым к новым отношениям, ведь весь 2017 вы себя сдерживали и чего-то побаивались. Покажите себя людям в следующем году и начните с кем-нибудь встречаться. Любовь совсем рядом, буквально за ближайшим поворотом.

Текст: Flytothesky.ru