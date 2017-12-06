Что делать, если работа выводит вас из себя?

Прямо сейчас вы злитесь на свою работу, вы расстроены из-за неё, чувствуете разочарование и жуткую усталость. Это, казалось бы, маленькая вещь, которая способна распалить огонь внутри абсолютно любого человека, вывести его из себя за считанные минуты.





И вы думаете точно так же даже тогда, когда не находитесь на работе!

Это заставляет вас ненавидеть свою работу ещё сильнее, ведь вы тратите на неё много сил и энергии даже на выходных. Она постоянно влияет на ваше настроение.

Как часто вы слышите идею, что проблемы на работе должны быть оставлены за порогом дома? Что их нельзя впускать в свою личную жизнь? Всё это звучит прекрасно, но как именно это сделать?

Первое, что вам посоветуют сделать авторы многих статей – это держаться подальше от коллег-ворчунов. Вы наверняка знаете людей, которые постоянно чем-то недовольны, которые любят жаловаться. Но что, если это не всегда удаётся сделать? Общение на работе с коллегами никто не отменял!

Давайте попробуем применить несколько техник, которые предлагают специалисты. Например, Мишель Гилан, американский психолог и специалист по человеческому счастью, предлагает прибегнуть к методу вынужденного бездействия. Он должен стать частью вашего рабочего дня.

• Мишель Гилан пишет: «Выберите в течение дня время, когда вы сможете отключить телефон и компьютер и сделать то, что вам требуется для снятия стресса». Возможно, вам захочется сходить и в одиночестве выпить латте с карамельным сиропом. Каким бы ни было действие, его задача одна – максимально быстро снять стресс. Без коротких перерывов работник рискует просто сойти с ума на рабочем месте.

• Есть ещё одна интересная идея, подчерпнутая у Гилан. Каждый день уходите из офиса в одно и то же время, не задерживаясь ни по каким причинам. Установите себе будильник на телефоне, чтобы постоянно помнить об этом.

• Ещё один совет: когда вы чувствуете, что перегружены, не стесняйтесь говорить людям «нет», даже если это ваш начальник. Просто объясните ему ситуацию: сейчас вы слишком устали после тяжёлой трудовой недели, а потому с его новым заданием вы попросту можете не справиться.

• Будьте продуктивны. Эта идея может показаться не логичной – ведь вы ужасно устали на работе. На самом деле, когда человек добивается каких-либо целей, он чувствует, что его усталость полностью оправдана, что он может гордиться собой.

• Включите в рацион больше фруктов и овощей. Научно доказано, что существуют фрукты и овощи, которые увеличивают продуктивность работы, например, бананы.

• И, наконец, примите тот факт, что стресса на работе невозможно избежать. Конечно, хочется верить, что на свете есть такая работа, главная проблема которой – узнать, куда же потратить заработанные деньги. Однако в реальности всё обстоит иначе.

Помните, что любой стресс в жизни всегда сопровождается вашими небольшими победами. И каждый герой преодолевает свои препятствия на жизненном пути. Ни разу не столкнувшись с неудачей, вы не сумеете познать вкус победы.

Текст: Flytothesky.ru