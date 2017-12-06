Вам не нужно ждать Новый год, чтобы изменить свою жизнь и быть счастливыми

Ваша жизнь не должна меняться в ночь с 31 декабря, а Новый год не должен автоматически означать «новый вы». И вам не стоит начинать процесс перемен только потому, что заканчивается один цикл в 365 дней, и начинается новый аналогичный цикл.





Новый год – это время новых начинаний, и мы уже привыкли к этому утверждению, но когда речь идёт о собственном счастье, зачем ждать? Зачем ждать Нового года, чтобы наполнить свою жизнь радостью и окружить себя людьми, которые эту радость приносят? Зачем ждать, чтобы попрощаться с токсичными личностями, тянущими вас вниз, и теми, кто просто занимает ваше пространство? Зачем ждать, чтобы сделать для себя то, что вы уже давно хотите сделать? Еще одно оправдание? Еще одно откладывание на потом?

Действительно, зачем ждать? Зачем оказывать на себя давление и морально привязываться именно к 1 января? Вы действительно считаете, что ваша жизнь изменится только потому, что это Новый год?

Мы обладаем удивительной способностью превратить этот праздник в мыльный пузырь: в то, чего просто нет, и что не сбудется, потому что мы слишком многого ожидаем именно от начала отсчета с 1 января. Мы строим планы и даем себе обещания, которые в конечном счете не выполняем, поскольку изменить себя резко и внезапно попросту невозможно. Новый год – это время, объединяющее людей, семью, друзей и даже незнакомцев; это время, которое должно быть заполнено любовью, но мы позволяем ему превратиться в начало режима нереальной трансформации. Странно делать попытки превратиться из куколки в бабочку только потому, что начался еще один год. Ну и потом: праздники вообще-то имеют свойство заканчиваться.

А что если над своей жизнью возьмете контроль именно вы, а не календарь?

Что если вы решите измениться просто потому, что у вас достаточно для этого мотивации и драйва, и главное – достаточно решимости? Что если вы решите измениться потому, что вы уже давно выросли из своих старых штанишек и вам нужна новая одежда? Что если вы решите измениться для того, чтобы в вашей жизни появилось больше смысла и ценности? Значит, сделайте это для себя, а не по случаю Нового года!

Кстати, а вы не задумывались над тем, что истинный секрет Нового года в том, чтобы праздновать ваши успехи и достижения, а не служить в качестве волшебного пинка в сторону прогресса и развития? Поверьте, праздник никак не изменит вашу жизнь – её можете изменить только вы, причем начать можно в любой из 365 дней – на ваш выбор.

Текст: Flytothesky.ru