3 полезных урока от интровертов

Интроверсия часто воспринимается как негативная черта личности. Посудите сами: Мухаммед Али, Билл Клинтон, Стив Джобс и Мартин Лютер Кинг-младший являются экстравертами, и многие люди считают их настоящими героями своего времени.





В противоположность им вспомним Стива Возняка, сдержанного и спокойного интроверта, который работал вместе с Джобсом, чтобы основать компанию Apple. Он провёл большую часть жизни в одиночестве, при этом провёл её продуктивно, создавая первые программы Apple. История Возняка – одна из многих, которые умело описывает Сюзанна Кейн в своей книге «Тишина: сила интровертов в беспрерывно болтающем мире». Истории из этой книги учат нас, что каждый человек может найти что-то полезное для себя в опыте интровертов.

Не имеет значения, кто вы – интроверт или экстраверт. Перечисленные ниже три совета одинаково подойдут и тем, и другим.

1. Работайте в одиночестве.

Офисы открытой планировки сегодня захватили 70% рабочих мест. Даже руководители крупных компаний порой сидят за рабочими столами напротив интернов, полагая, что подобное расположение способствует продуктивной работе и вызовет у клиентов больше доверия. В конце концов, две головы лучше, чем одна, не так ли?

Кейн обращает внимание читателей на работу профессора по психологии Марвина Даннетта, который провёл одно из первых исследований по групповому мозговому штурму (1963 г.). Он собрал дюжину менеджеров по рекламе (экстраверты) и несколько учёных (интроверты) в конгломерат, чтобы провести одиночные и групповые исследования. Его первоначальная гипотеза была основана на том, что экстраверты лучше работают в команде, в то время как интроверты показывают отличные результаты, находясь в одиночестве.

Он разделил людей на небольшие группы, после чего каждой из них дал определённую задачу для решения. Кейн комментирует: «Мужчины в 23 группах из 24-х придумали больше идей, когда они работали в одиночестве, а не в компании. Результаты менеджеров, объединённых в большие группы, были намного хуже».

Действительно, нужно переосмыслить преимущества совместной работы сотрудников. Выводы Даннетта были просты и логичны: мозговой штурм в группе явно уступает индивидуальному методу решения проблемы. Также в компаниях, которая организует офисы открытой планировки, как правило, высокая текучесть кадров.

Когда люди не получают достаточно личного пространства, они становятся раздражительными, спорят с коллегами, сплетничают, тратят много времени на что угодно, кроме работы. Неудивительно, что подобное поведение становится барьером на пути к обучению и повышению продуктивности.

2. Смотрите и наблюдайте.

Интроверты сначала всё разузнают, а уже потом сделают первый шаг. Они более чувствительны к внешним изменениям, насторожены, обладают аналитическим складом ума.

У них, как говорит Кейн, «высокореактивный темперамент». Это означает, что на всё новое интроверты реагируют с опасением. Значит, им нужно больше времени, чем экстравертам, чтобы во всём разобраться. Художники, писатели, учёные и мыслители проявляют высокую реактивность.

Зато экстраверты, обладающие низкой реактивностью, – весьма рисковые личности. Великие авантюристы, такие как Чак Йегер – первый пилот, преодолевший звуковой барьер, также привнесли в нашу жизнь немало нового.

И хотя интроверты не любят рисковать, Кейн нашла в этой черте немало плюсов: «Дети-интроверты, как правило, имеют меньше эмоциональных проблем и большие социальных навыков, чем их сверстники-экстраверты. Они умеют сопереживать, заботиться и сотрудничать. Они добры, честны с другими, легко выявляют жестокое, несправедливое отношение и безответственное поведение. Они успешны в областях, которые важны для них».

3. Чаще краснейте.

Дети-интроверты испытывают больше стыда или вины, когда делают что-то плохое. При этом они настолько глубоко чувствуют эти эмоции, что шанс повторения такой же ошибки снижается до нуля. Кейн пишет: «Дети с высокой реактивностью менее склонны к обману, реже нарушают правила, даже если знают, что не будут пойманы. У них более высокий уровень моральных качеств».

Более того, чувство вины может способствовать развитию альтруизма, личной ответственности, адекватного поведения в школе, а также гармоничным отношениям со взрослыми.

Так сложилось, что вина, стыд или смущение – далеко не те чувства, к которым стремится большинство людей. Однако именно они, как утверждает Кейн, являются источником «смирения, скромности, стремления избежать агрессии и создать мир».

Текст: Flytothesky.ru