Как развить в себе мощную жизнестойкость

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь со стрессом, трудностями, горем, болью, борьбой, неудачами, разочарованием, гневом, неуверенностью… рассматривайте это, как данный вам шанс. Только от нас зависит, одолеем ли мы трудные времена или позволим им сбить нас с ног – это и есть то, что называется жизнестойкостью. Это способность восстанавливаться после поражений, адаптироваться и извлекать уроки, а не сдаваться, признавая окончательный проигрыш. И это очень важное качество в нашем мире. Не думайте, что это исключительно врожденное свойство – на самом деле, это набор навыков, которые можно у себя постепенно выработать. Что для этого делать?





● Как вырабатывать жизнестойкость?

Попробуйте усердно практиковать следующие методы:

1. Сосредоточьтесь на том, что вы не видите. Когда вы разочарованы и расстроены, вы склонны видеть только недостатки, ну или плохую сторону происходящего. Отважьтесь сместить акцент и рассмотреть в этом что-то хорошее.

2. Переключите внимание на помощь другим. Когда вы делаете что-то для окружающих, вы забываете о собственном дискомфорте. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с трудностями, обратите внимание на других, а не только себя – и, возможно, сложности покажутся вам уже не столь значительными.

3. Практикуйте эмпатию (к себе и к другим). Когда вы испытываете боль, просто пожелайте себе мира и счастья, так же как вы бы пожелали это близким людям. Практикуйте это умение по отношению к себе и окружающим постоянно.

4. Посмотрите на ситуацию, как на стимул для роста. Когда вы сталкиваетесь с неудачей, это еще не конец дороги, это всего лишь её часть. Путешествие невозможно без определенного дискомфорта. Если вы хотите развиваться, вы должны уметь решать проблемы. Поэтому разглядите плюсы в каждой трудности, и вместо того чтобы думать о ней негативно, примите её как часть вашего личностного роста.

5. Практикуйте гибкость и адаптивность. Помните, что негибкое дерево легко сломать. Следовательно, когда вы находитесь в сложной ситуации, спросите себя, как вы можете, условно говоря, прогнуться и адаптироваться под неё. Конечно, это касается вашего образа мышления в первую очередь.

6. Ищите радость, удовольствие. В каждой неприятной ситуации, препятствии и трудности есть какие-то скрытые плюсы, радость и даже счастье. Вам просто нужно отыскать их. Перестаньте пытаться абстрагироваться от того, что кажется вам ужасным, и тогда, возможно, вы рассмотрите нечто действительно чудесное.

7. Воспринимайте все в своей жизни, как своих наставников. Все, что приходит в вашу жизнь, – это ваш учитель. Вы можете отвергнуть урок, потому что он вам не нравится, или же вы можете попытаться выяснить, чему конкретно эта ситуация, этот человек, эта неудача вас учат.

В каждый момент вашей жизни у вас есть выбор. Вы хотите сломаться под натиском трудностей и желать, чтобы они бесследно испарились… или же вы хотите стать сильнее, чему-то научиться и сделать полезные выводы? Это нелегко. Но это путь к выработке очень мощной жизнестойкости.

Текст: Flytothesky.ru