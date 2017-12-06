Люди, которые могут выносить скуку, более продуктивны

Не кажется ли вам, что современные люди постоянно борются со скукой, а потому максимально окружают себя всевозможными гаджетами, чтобы было на что отвлечься? Если вам неимоверно скучно, что вы делаете? Скорее всего читаете, слушаете музыку, играете в видеоигры. Всё это усугубляется тем фактом, что сейчас у нас гораздо больше форм отвлечения, чем когда-либо прежде. Поэтому мы ищем разные и более захватывающие способы борьбы со скукой, рутиной и обыденностью.





● Человеческий мозг не выносит скуку

Мозг устроен так, чтобы искать стимуляторы. Каждый раз, когда мы получаем новый опыт, нейроны в мозгу активируются, и мы испытываем удовольствие или кратковременную передышку от скуки. Однако через некоторое время эффект пропадает, и нам снова становится скучно. И цикл этот бесконечен. Дело в том, что хотя наш мозг усиленно ищет такие переживания, нам они по сути не нужны и, откровенно говоря, постоянный поиск стимуляторов может отрицательно сказаться на нас и нашей продуктивности. Монотонная или сложная работа тоже заставляет нас скучать, поэтому, когда мы сталкиваемся с трудной задачей, которую очень не хочется делать, наш мозг сразу просит стимуляцию. Собственно, ключевыми причинами скуки является отсутствие интереса к чему-то, плюс желание перемен или новизны.

● Отвлечение – это лекарство от скуки

Когда на нас нападает хандра, мы желаем быстренько от нее избавиться, а потому меняем деятельность, чтобы отвлечься и взбодриться. В рабочем процессе это может стать огромной проблемой, тем более, если перед вами стоит важная задача, имеющая огромное значение, и которую вам нужно выполнить. Представьте себе этот сценарий: вы пишете отчет для босса, и он должен быть завершен к следующему утру. Во время составления этого документа вам становится скучно, и вы отправляетесь отвлечься на Youtube. Возникают риски того, что вы не справитесь с задачей, или даже если вы ее завершите, она будет не очень качественно выполнена. Это лишь некоторые из опасностей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, когда позволяем скуке контролировать нас.

● Начните сами контролировать свою скуку

Статья эта не о том, как устранить скуку, а о том, как её контролировать. Прежде всего, вы должны понимать, что вам таки будет скучно – это абсолютно естественно и зачастую неизбежно. Вместо того чтобы сражаться со скукой, просто договоритесь с ней и жестко установите свои правила. Все, что вам нужно сделать – это начать управлять своим временем.

— Выделите время для отвлечения

Назовите это перерывами. Итак, в течение установленного рабочего времени вы должны сосредоточиться на выполнении задач, а не бороться со скукой или отвлекаться. Кстати, стратегия регулярных перерывов во время работы вполне может повысить вашу производительность и не дать вам выгореть. Установите, скажем, соотношение в виде 52 минут работы и 17 минут отдыха.

— Тренируйте свою стойкость по отношению к скуке

Рабочее время может использоваться как форма умственной (психологической) подготовки, что улучшит вашу способность фокусироваться. Например, если вы отведете на перерыв 30 минут, значит, следующие 30 минут работы будут вашим упражнением по сосредоточению внимания. Сделайте свой рабочий день сплошной тренировкой концентрации. В конце концов вы даже можете обнаружить, что ваша концентрация станет настолько мощной, что вы перестанете замечать и ощущать скуку. Кстати, не наказывайте себя за то, что вам становится скучно, а считайте это природной реакцией. Помните, что вы можете установить «господство» над своей скукой, изменить ее и превратить в инструмент для повышения производительности, что сделает вашу работу более приятной.

Текст: Flytothesky.ru