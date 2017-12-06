8 самых опасных железных дорог в мире

Некоторые люди предпочитают путешествовать на поезде, находя это очень романтичным и познавательным, ну и, кроме того, менее утомительным. Так приятно сидеть расслабившись у окна и любоваться постоянно меняющимися ландшафтами. А еще статистика уверяет, что железные дороги являются одним из самых безопасных транспортных средств. Однако далеко не все и далеко не всегда. Кое-где в мире поезда ходят через очень опасные участки.

1. Ченнаи-Рамешварам, Индия





Мост длиной 2,3 км является частью железной дороги, и он был открыт для движения в 1914 году. Средняя часть моста приподнята, чтобы обеспечить движение кораблей и паромов. Основание моста состоит из 145 бетонных столбов. Несмотря на такие мощные опоры, железнодорожная колея нередко затопляется океаном. Ну и не забудьте про сильный ветер, из-за которого поезда вынуждены замедляться до скорости 4 м/с.

2. Нос Дьявола, Эквадор





Из города Алауси в маленькую деревню Сибамбе идет впечатляющая 14-километровая железнодорожная линия. Колея резко поднимается и опускается так, что в некоторых местах поезд чуть ли не летит вниз вертикально. Этот участок является одной из самых опасных железных дорог в мире. Хотите «американские горки» в Эквадоре? Просто прокатитесь на поезде через гору под названием Нос Дьявола.

3. Поезд к облакам, Аргентина





Железнодорожный маршрут длиной 217 км соединяет город Сальта в Аргентине с Польворилло в Чили. Линия была открыта в 1948 году после почти 27 лет строительства. В настоящее время она скорее предназначена для жаждущих впечатлений туристов. Поездка занимает 16 часов и проходит через 29 мостов, 21 тоннель и 13 виадуков на высоте 4200 м над уровнем моря. Это один из самых опасных и красивых путей среди облаков.

4. Перевал Уайт и Юкон, Аляска





Строительство маршрута от Юкона на Аляске до канадского Клондайка продолжалось 26 месяцев и было завершено в 1900 году. Он был особенно популярен у тех, кто стал жертвой золотой лихорадки тех дней и мчался на поиски фортуны. Закрыт маршрут был в 1982 году, но через шесть лет его восстановили ради туристов. Во время поездки вы можете полюбоваться крутыми склонами, нависающими скалами, стремительными реками и живописными озерами.

5. Куранда-Сценик, Австралия





Железная дорога протяженностью 34 км соединяет австралийские города Куранду и Кэрнс в штате Квинсленд. Линия была построена в период 1882-1891, и она проходит через густые тропические леса Национального парка Баррон-Гордж – между прочим, объекта ЮНЕСКО. Колея расположена очень близко к нависающим скалам и водопадам, а сам поезд на своем пути проходит через 15 туннелей, одолевает 93 крутых поворота и более 40 мостов.

6. Джорджтаунская петля, Колорадо





Эта линия соединяет города Джорджтаун и Силвер-Плам в Скалистых горах. Узкоколейка была построена в 1877 году для облегчения доступа к шахте по добыче серебра и закрыта в 1939 году. В 1984 из неё было решено сделать туристический маршрут длиной в 7,2 км, проходящий по старым мостам через горную местность.

7. Линтон-Линмут, Англия





Эта железнодорожная линия, а фактически канатная дорога, длиной всего лишь 263 м, где поезд поднимается на вершину скалы Линмут под углом 58 градусов. Колея была построена в 1890 году, и расположена она в Национальном парке Эксмур. Поезд состоит из двух вагонов, каждый из которых вмещает до 40 человек.

8. Тольтек-Сценик, Нью-Мексико





Это узкоколейная железная дорога между городком Чама (Нью-Мексико) и Антонито (Колорадо) длиной 103 км на высоте более 3000 м. Она проходит через перевал Камбр и ущелье Тольтек. Из окна поезда вы можете полюбоваться красотой Скалистых гор и испытать прилив адреналина, когда поезд едет среди узких скал, петляет по эстакадам и ныряет в туннели.

Текст: Flytothesky.ru

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