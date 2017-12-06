Позвольте себе влюбиться в 2018

В 2018 позвольте себе влюбиться. Разрушьте все свои стены и барьеры и перестаньте бояться любви. Пусть это будет тот самый год, когда вы услышите свое сердце.

Я знаю, что вы очень боитесь боли, а потому никому не доверяете свое сердце. Я знаю, вы начали думать о том, что уже ничего хорошего и солнечного не будет, и примирились с тем, что есть. Вам слишком часто было больно в прошлом.

Я знаю, что вы устали от попыток. Вы устали от того, что вас привязывают к себе, а потом бросают или предают. Я знаю, что это такое – чувствовать отсутствие надежды. Вам говорят про свет в конце туннеля, и вы видите туннель, но в нем лишь темнота. Вы теряете из виду любой свет, который должен быть где-то там на расстоянии, далеко впереди.

Возможно, вы скучаете по кому-то из своего прошлого. Может быть, вы вспоминаете свою первую любовь. Может быть, вы вспоминаете кого-то, кто, напротив, не ответил вам любовью. Или, может быть, вам просто не хватает ощущения заботы и защищенности.

Пришло время внести изменения и поднять свой боевой дух. Смотреть на себя в зеркало и улыбаться. Понять, что вы особенный человек. Что вы заслуживаете большой любви. Пришло время осознать свои сильные качества, свою уникальность и индивидуальность.

Больше не позволяйте вашему прошлому мешать вам нынешнему. Не разрешайте людям диктовать вам свои условия. Пусть 2018 станет тем годом, когда вы перестанете жалеть себя и начнете в себя полностью и абсолютно верить.

Позвольте себе взлетать и падать. Позвольте себе встречаться с новыми людьми и влюбиться в кого-то просто от того, как этот человек смотрит на вас. Позвольте себе поддаваться чьему-то обаянию и очарованию.

Влюбляйтесь! Безумно и глубоко и никогда не испытывайте за это вину. Пусть эта любовь залечит все ваши раны. Влюбляйтесь и никогда не теряйте надежды.

Если вам причинили боль, не смейте сдаваться. Не смейте склонять голову. Не смейте брать вину на себя.

Пусть 2018 станет годом вашего триумфа, а точнее триумфа вашей личности, когда вы себя услышите, поймете и примете. И однажды, в морозный февральский день или в жаркий день в июле, вы встретите его или её. Того человека, с которым вы должны быть. Почему? А потому, что вы никогда не сдавались и верили. Потому, что вы никогда не теряли из виду то, что хотели.

Позвольте себе влюбиться. Позвольте себе дышать любовью. И никогда не останавливайтесь.

Текст: Flytothesky.ru