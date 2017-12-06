4 составляющих привлекательности

Вы наверняка знаете эту историю: мальчик влюбляется в девочку. Они счастливы вместе – по крайней мере, до тех пор, пока не расстанутся.





Но почему мальчик влюбляется именно в эту девочку? Почему не в какую-то другую?

Ответ прост: всему виной привлекательность.

Отсюда вытекает и следующий вопрос: что такое привлекательность? Что именно делает человека привлекательным?

Многие наверняка думают, что это черта, данная человеку природой. Это нечто необъяснимое, это самая настоящая химия без научного подтверждения.

Однако это абсолютная ложь.

Специалисты по взаимоотношениям утверждают, что физическое привлечение или притяжение является частью эволюции. Оно появилось миллионы лет назад.

Оно состоит из простых четырёх частей:

• здоровье;

• статус;

• эмоциональные связи;

• логика.

Давайте попробуем разобраться в этой схеме подробнее. Начнём со здоровья и статуса, которые лежат в основе привлекательности.

Итак, что такое статус? Для удобства его можно разбить на два пункта:

• внутренний: уверенность в себе, умения и навыки, система убеждений;

• внешний: работа, материальное благополучие, визуальные маркеры.

И внутренний, и внешний статус имеют большое значение, хотя некоторые люди могут не согласиться с этим. Они могут утверждать, что внутренний статус человека важнее внешнего, что, например, доверие в разы превышает значимость материального благополучия. Однако одну часть статуса невозможно оторвать от второй. Только вместе они способны повысить самооценку человека и сделать его целостным, привлекательным в долгосрочной перспективе.

Здоровье можно объяснить ещё проще. Оно включает в себя физиологические особенности человека: то, как он пахнет, как двигается, как смотрит, как разговаривает. Сюда же специалисты добавляют интеллект.

Как только первые два пункта соблюдены, можно переходить к следующему, более сложному пункту – эмоциональные связи.

Существует 4 типа эмоциональных связей:

• доверие и комфорт;

• эмоциональный интеллект: способность заставить других почувствовать себя комфортно;

• уникальность: в человеке есть нечто особенное, что выделяет его среди других;

• неопределённость: незнакомый человек кажется загадкой, неразгаданной тайной, которая привлекает неизвестностью.

Эти 4 составляющие части привязывают одного человека к другому сильнее всего на свете.

И последний не по значимости пункт – логика. Она является синонимом общих интересов, целей, ценностей в жизни. Например, два человека хотят завести семью и родить детей. Или же оба мечтают переехать жить в Италию. Общая логика значительно повышает уровень привлекательности.

Вот и всё. Здоровье, статус, эмоциональная связь и логика – это и есть 4 простых составляющих привлекательности.

Текст: Flytothesky.ru