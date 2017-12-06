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Тест: Это мужчина или женщина?

07.12.2017 19:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Итак, что вы первым увидели на этой картинке? Это лицо мужчины или женщины? Ваш ответ может дать вам немного информации об особенностях вашего характера и личности.

Тест: Это мужчина или женщина?
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Тест: Это мужчина или женщина?

ЖЕНЩИНА

Если вы сразу же заметили лицо женщины, ты вы умеете мыслить абстрактно, видеть общую картину ситуации или положения вещей, не вдаваясь в детали – они вам попросту неинтересны. Хотя вы, как правило, не злоупотребляете эмоциями, но когда что-то вас задевает или оказывает какое-то не самое благоприятное воздействие, вам трудно это проигнорировать. Вы любите комфорт в жизни и очень усердно трудитесь, чтобы можно было этот комфорт себе позволить, хотя в принципе вы умеете радоваться и малому. А еще вы очень цените отношение к вам окружающих людей и их усилия. Тем не менее, вы никогда не прощаете тех, кто вас обманывает. У вас присутствуют такие черты, как благородство и щедрость, но вы предпочитаете иметь очень ограниченный круг друзей – главное, чтобы они были настоящими. Когда вы страдаете, вы позволяете боли полностью завладеть вами, и вам нужно достаточно много времени, чтобы вернуться к нормальной жизни. Ваши близкие ценят вас за сдержанность и умение найти решение любых проблем.

МУЖЧИНА

Если вы один из тех, кто увидел лицо мужчины, то вас можно охарактеризовать как скрупулезного, дотошного и щепетильного человека. У вас идеальная память, и вы помните даже самые незначительные события в вашей жизни. Вы человек открытый и, скорее всего, являетесь экстравертом. Кроме того, у вас присутствует сильно развитая интуиция, которая никогда не даст вам пропасть в жизни, поможет избавиться от неприятностей и узнать правду о других людях. Вы – душа компании и объект всеобщих симпатий. Ваше спокойствие и оптимизм делают вас хорошим другом и компаньоном, но вы склонны не доверять большинству своих знакомых, хотя предпочитаете прощать все обиды и быстро о них забывать. Вы являетесь источником полезных советов для ваших близких, но в то же время лично вам нужен толчок, чтобы заставить вас действовать.Тест: Это мужчина или женщина?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Итак, что вы первым увидели на этой картинке? Это лицо мужчины или женщины? Ваш ответ может дать вам немного информации об особенностях вашего характера и личности....

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